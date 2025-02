Armando Benedetti también se reunió con representantes de las curules de paz

Jefe de despacho, Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de dos días, Armando Benedetti, exembajador ante la FAO y ahora uno de los hombres más influyentes en la Casa de Nariño, se reunió con cinco bancadas del Congreso que serán claves para el futuro de las reformas del presidente Gustavo Petro. La misión del nuevo jefe de despacho es garantizar los votos que necesitan los proyectos para ser aprobados en los 18 meses que le quedan a esta administración.

Tras las reuniones con conservadores, liberales y La U, que se llevaron a cabo el martes, Benedetti llamó, en la mañana de este miércoles, al Pacto Histórico, la coalición oficialista. Además, según conoció El Espectador, en la noche de hoy también recibió a 12 representantes de las llamadas curules de paz, creadas con el Acuerdo de Paz de 2016.

Lea también: Negociaciones con Benedetti causan implosiones en varios partidos

Esa bancada tiene en total 16 curules, que a lo largo de las últimas legislaturas han sido valiosas en las votaciones de los proyectos del Ejecutivo. De acuerdo con la Presidencia, el objetivo de Benedetti al llamar a la mayoría y sentarse con ellos en la Casa de Nariño es generar diálogos y alianzas para seguir trabajando en pro del programa de gobierno del presidente Petro.

Sin embargo, los representantes también llegaron al encuentro con una agenda de peticiones, pues varios reclaman una respuesta contundente del Gobierno para la crisis de seguridad que se vive en varias regiones del país y, al mismo tiempo, quieren mayor representatividad en las entidades del Ejecutivo.

No se pierda: Petro defendió reforma al SGP y dijo que este año estaría lista la ley de competencias

Aunque las reuniones de Benedetti han generado críticas de la oposición, desde el oficialismo las respaldan. “Considero de la mayor importancia el acercamiento de Casa de Nariño con las bancadas parlamentarias. De ellas esperamos lograr acercar el diálogo franco y abierto sobre las ideas y textos que a veces son difíciles de conciliar al calor del debate”, aseguró Gustavo García, ministro del Interior encargado.

Cabe anotar que el encuentro con los conservadores causó revuelo en el interior de ese partido, que en un comunicado aseguró que la oficialidad no busca participación burocrática y que la cita no los representa, pues se habría tratado de “acciones individuales” que tendrán consecuencias. “Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos”, se lee en el comunicado.

Benedetti también acompañó al presidente Petro este miércoles en su encuentro con los gobernadores y ha estado al tanto de otras negociaciones políticas que se dan en el marco del cuarto remezón ministerial, que entre otras cosas se aceleró porque un grupo de ministros del Pacto Histórico no estuvo de acuerdo con su llegada a la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.