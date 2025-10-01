Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El “fuego amigo” en el Gobierno impactó al Congreso y avivó tensiones palaciegas

El choque más reciente entre dos “pesos pesados” del gabinete del presidente Gustavo Petro ya tocó al Legislativo por uno de los proyectos claves de Palacio. Con los regaños del mandatario para mantener las diferencias internas lejas del ojo público, en la Casa de Nariño tratan de girar el debate.

Redacción Política
02 de octubre de 2025 - 12:17 a. m.
El presidente Gustavo Petro ha regañado a su gabinete en el pasado para que choques internos, como el que ahora protagonizan los ministros Armando Benedetti (izq.) y Eduardo Montealegre (der.), no lleguen al debate público.
El presidente Gustavo Petro ha regañado a su gabinete en el pasado para que choques internos, como el que ahora protagonizan los ministros Armando Benedetti (izq.) y Eduardo Montealegre (der.), no lleguen al debate público.
Foto: El Espectador

Ni los regaños del presidente Gustavo Petro han logrado apaciguar el “fuego amigo” en el corazón del gabinete. Metido en la discusión que generó el choque entre los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia), ahora el alto Gobierno está tratando de pasar la página en el debate que tocó a dos “pesos pesados” del Ejecutivo, que tendría repercusiones en el Congreso y en la misma reorganización ministerial.

Lo cierto es que ninguna de las partes ha querido hablar sobre las diferencias que tienen y que quedaron en...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Armando Benedetti

Eduardo Montealegre

Ministerio de Justicia

Ministerio del Interior

Gustavo Petro

Congreso

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.