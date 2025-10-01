El “fuego amigo” en el Gobierno impactó al Congreso y avivó tensiones palaciegas

El presidente Gustavo Petro ha regañado a su gabinete en el pasado para que choques internos, como el que ahora protagonizan los ministros Armando Benedetti (izq.) y Eduardo Montealegre (der.), no lleguen al debate público. Foto: El Espectador

Ni los regaños del presidente Gustavo Petro han logrado apaciguar el “fuego amigo” en el corazón del gabinete. Metido en la discusión que generó el choque entre los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia), ahora el alto Gobierno está tratando de pasar la página en el debate que tocó a dos “pesos pesados” del Ejecutivo, que tendría repercusiones en el Congreso y en la misma reorganización ministerial.

Lo cierto es que ninguna de las partes ha querido hablar sobre las diferencias que tienen y que quedaron en...