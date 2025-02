Benedetti se reunió con senadores del Pacto para discutir estrategias del 2025

Armando Benedetti conversando con la bancada del Pacto Histórico en la Cámara, el mismo día que se reunió con los Senadores de este movimiento. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pesar de que todavía no se ha posesionado oficialmente como ministro del Interior, Armando Benedetti coordinó una reunión, en la noche de este 25 de febrero, con los senadores del Pacto Histórico para tratar los temas de la agenda legislativa. En el encuentro acordaron fortalecer la relación entre la bancada y el Ejecutivo en aras de proteger las reformas que está impulsando la Casa de Nariño, pues estas son percibidas como el legado de este movimiento. De tal forma, pactaron trabajar alrededor de la reforma a la salud, la laboral y la jurisdicción agraria (la cual, según este sector político, se ha visto atrapada por la voluntad del presidente del Senado, Efraín Cepeda).

Esmeralda Hernández, senadora de este movimiento, habló con El Espectador y confirmó que, durante la reunión con el anunciado ministro del Interior, lograron acordar temas prioritarios y un camino a seguir durante la legislación del 2025. La organización de la bancada del Gobierno en el Senado fue uno de los temas que conversaron. “Hablamos de cómo nos tenemos que articular y hacer mayor énfasis en el Senado, que es un escenario más complejo”. declaró.

La congresista del Pacto también mencionó que se planteó un proyecto de ley en contra del fracking en el territorio nacional, el cuál es prioridad para los integrantes de este grupo de legisladores y que tramitarán con mensaje de urgencia.

Lea: “No son focos de violencia”: congresistas reclaman a Petro y dicen que sí hay una crisis

Asimismo, en el encuentro se discutió el tema de las regiones. La senadora mencionó que hay preocupación frente a la comunicación de los avances en estas zonas y, además, que discutieron mucho el tema de la jurisdicción agraria, pues siguen “enredados con la ordinaria”.

“Fue una reunión interesante, encontramos una disposición propositiva, hay interés de reforzar relaciones con el Congreso y con el Pacto”, señaló Hernández. Sin embargo, también mencionó su deseo de que las cosas cambien y que su bancada pueda “tener mayor capacidad de manejo en el Congreso”.

Fuentes cercanas a este movimiento político aseguraron que la llegada de Angie Rodríguez al DAPRE fue bien recibida por los miembros de la coalición de Gobierno. Señalaron que con ella sí tienen un diálogo establecido debido a su cercanía con el proyecto progresista. Rodríguez también estuvo presente en la reunión de Benedetti con los senadores.

Lea también: En video: agarrón en el Congreso entre senadores del Pacto y Miguel Uribe

También hay rumores dentro del Gobierno de que el movimiento Independientes, con el cuál Daniel Quintero fue electo para la alcaldía de Medellín, hay una frustración con las decisiones del presidente Petro al reestructurar el gabinete. Los rumores dicen que Quintero está molesto con que algún miembro cercano a él o a su movimiento no haya podido aspirar a alguna cartera. También se dice que el exalcalde de Medellín no buscaba un puesto en el gobierno debido a sus aspiraciones a la presidencia el próximo año, pero debido a esto, probablemente se lance a la presidencia a través de firmas y no con el aval de un partido del oficialismo.

Por otra parte, frente a las críticas que han surgido debido a las críticas por el nombramiento de Benedetti como nuevo ministro del Interior, El Espectador recibió comentarios que aseguraban que las mujeres que hacen parte de la coalición de Gobierno sienten que ellas no tienen porqué responder por los hombres en el Ejecutivo.

Lo que se espera después de este encuentro es que Benedetti empiece a reunirse en los próximos días u horas con las bancadas del Senado de los diferentes partidos políticos, así cómo lo hizo con las bancadas en la Cámara.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.