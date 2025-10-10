Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno delineó ruta para intentar frenar el tráfico ilegal de armas y de explosivos

La administración del presidente Gustavo Petro alista un decreto que establece medidas para atacar las organizaciones y rutas por las que arsenales ilícitos están llegando a los grupos criminales. Estos son sus alcances.

Redacción Política
10 de octubre de 2025 - 02:04 a. m.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un decreto para combatir el tráfico ilegal de armas en Colombia.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un decreto para combatir el tráfico ilegal de armas en Colombia.
Foto: El Espectador

Con el fin de buscar caminos que permitan ponerle un freno al tráfico ilegal de armas que está golpeando a varias regiones del país, y que incluso tuvo impacto sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a trazar una ruta jurídica que –entre otras cosas– busca dejar sentadas medidas de choque en varios frentes.

Al menos así se desprende de un documento oficial de la Cancillería –liderada por Rosa Villavicencio–, al cual accedió El Espectador y que, en plata blanca, es la génesis de un...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Armas de fuego

Paz Total

Miguel Uribe Turbay

Cancillería

Narcotráfico en Colombia

Push Todos

Push

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.