Gobierno delineó ruta para intentar frenar el tráfico ilegal de armas y de explosivos

El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un decreto para combatir el tráfico ilegal de armas en Colombia. Foto: El Espectador

Con el fin de buscar caminos que permitan ponerle un freno al tráfico ilegal de armas que está golpeando a varias regiones del país, y que incluso tuvo impacto sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a trazar una ruta jurídica que –entre otras cosas– busca dejar sentadas medidas de choque en varios frentes.

Al menos así se desprende de un documento oficial de la Cancillería –liderada por Rosa Villavicencio–, al cual accedió El Espectador y que, en plata blanca, es la génesis de un...