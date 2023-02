Arturo Char presentó su carta de renuncia al Senado

Arturo Char presentó su carta de renuncia en la mañana de este lunes. / El Heraldo Foto: EL HERALDO

Arturo Char presentó su carta de renuncia irrevocable al Senado en la jornada de este lunes. De acuerdo con la carta, el senador Char renunció ante su vinculación formal al proceso de presunta compra de votos que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia. Vale recordar que la exrepresentante Aida Merlano lo salpicó en sus revelaciones sobre los presuntos casos de corrupción electoral en Atlántico.

En la carta de renuncia, Arturo Char asegura que decide un paso al costado debido a que centrará toda su atención a defenderse frente a los señalamientos hechos por Merlano y que lo tienen con un proceso en el alto tribunal. Según Char, hace cuatro años iniciaron las pesquisas, pero ahora renuncia debido a que fue vinculado formalmente.

“Las circunstancias descritas anteriormente exigen que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso ante la mencionada Corporación Judicial, desvirtuar las falsas acusaciones injurias y calumnias de las cuales he sido víctima junto con mi familia. Esta es la motivación que, con mucha tristeza me lleva a tomar esta decisión”, comentó el senador, que agregó que le era imposible cumplir su labor legislativa y al mismo tiempo defenderse en el alto tribunal.

A pesar de las razones dadas por Arturo Char, el hecho es llamativo puesto que su renuncia podría empantanar el proceso. Vale recordar el caso de Álvaro Uribe, en el que la renuncia a su curul abrió el debate sobre cuál instancia debería asumir el proceso: si el alto tribunal o la Fiscalía. En el caso del expresidente, la competencia pasó al ente investigador.

No obstante, no está claro qué pasaría en el caso de Char, pues los delitos por los que se le investiga podrían estar relacionados con su rol de congresista, y eso podría causar que el alto tribunal mantuviese su competencia y no la cediera a la Fiscalía.

Por otro lado, también es preciso señalar que en pocos meses se estará en plena época electoral y ha sonado el nombre de Alejandro Char como posible candidato para la alcaldía de Barranquilla. Lo que ocurra en este caso puede terminar influenciando la justa electoral.

Vea la carta completa:

Después de saludarlo y esperando que al recibo de esta comunicación Usted se encuentre en franca mejoría de sus dolencias de salud, le expreso Corporación por su intermedio que presento renuncia irrevocable como Senador de la República, por el periodo constitucional 2022-2026, para el cual fuí elegido.

Como es conocido por la opinión pública, desde hace más de cuatro años la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en mi contra, el pasado mes de noviembre profirió una providencia de apertura formal de instrucción y me citó a indagatoria una vez ello ocurra, quedaré formalmente vinculado a ese proceso.

Las circunstancias descritas anteriormente exigen que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso ante la mencionada Corporación Judicial, desvirtuar las falsas acusaciones injurias y calumnias de las cuales he sido víctima junto con mi familia. Esta es la motivación que, con mucha tristeza me lleva a tomar esta decisión.

Siendo consciente de la imposibilidad de ejercer a plenitud mis deberes como Congresista y la atención de mi defensa, con la tranquilidad de haber actuado siempre bajo la ley y siendo coherente con la responsabilidad que depositaron los electores, prefiero dar un paso al costado en este momento.