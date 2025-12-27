Emergencia económica derivó en pulso de Gobierno y Congreso con constituyente de por medio

El presidente Gustavo Petro ha chocado con el presidente del Congreso, el senador Lidio García (Partido Liberal). Foto: Archivo Particular

El último viernes de 2025 comenzó con un choque evidente, y de alta carga electoral, entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso. Mientras por un lado, vía Zoom, se confirmaba que se citaría a un debate de control político por la emergencia económica decretada este lunes, por el otro radicaban un comité para promover la Asamblea Constituyente con la que el Ejecutivo busca profundizar sus reformas en la Carta Política, saltándose, de paso, el trámite legislativo que le ha resultado infructuoso.

Es un tire y afloje que ha marcado la última...