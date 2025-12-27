Logo El Espectador
Emergencia económica derivó en pulso de Gobierno y Congreso con constituyente de por medio

Un comité de firmas para convocar una Asamblea Constituyente se radicó en la Registraduría paralelo a la sesión que citó el Senado para analizar el decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. La relación entra al 2026 con pocas oportunidades para reducir tensiones y con la mirada puesta en el 8 de marzo, la primera evidencia de quién llevará la delantera en la pelea para materializar la posibilidad de una nueva Constitución.

Redacción Política
27 de diciembre de 2025 - 01:55 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha chocado con el presidente del Congreso, el senador Lidio García (Partido Liberal).
Foto: Archivo Particular

El último viernes de 2025 comenzó con un choque evidente, y de alta carga electoral, entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso. Mientras por un lado, vía Zoom, se confirmaba que se citaría a un debate de control político por la emergencia económica decretada este lunes, por el otro radicaban un comité para promover la Asamblea Constituyente con la que el Ejecutivo busca profundizar sus reformas en la Carta Política, saltándose, de paso, el trámite legislativo que le ha resultado infructuoso.

Es un tire y afloje que ha marcado la última...

Jesús Vargas(0u41y)Hace 17 minutos
Un buen camino es la constituyente, proponer una sola Corte independiente de politiquería, que sea un motivo para vetar. Además reducir el Congreso.
