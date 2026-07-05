En memoria de mi hermano, Lucas Villa, mi lucha es contra la impunidad: Sidssy Uribe

Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa Foto: Cortesía

Sidssy, usted ha sido la cara visible de su familia para exigir que la justicia actúe y condene a los culpables del asesinato de su hermano Lucas Villa ocurrido hace 5 años. ¿Cómo y en qué momento ocurrió el atentado?

El 5 de mayo de 2021, Lucas estaba en una manifestación pacífica que se estaba realizando ese día en Pereira. Hacia las 7 de la noche, una mujer de una camioneta blanca que estaba ahí, empezó a repartir pan y gaseosas entre los muchachos de la marcha. De acuerdo con unos testigos, cuando un manifestante se acercó a recibir...