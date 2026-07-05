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En memoria de mi hermano, Lucas Villa, mi lucha es contra la impunidad: Sidssy Uribe

Doloroso testimonio de Sidssy Uribe, hermana del activista universitario Lucas Villa, asesinado de cuatro balazos en plena marcha estudiantil en Pereira, hace cinco años, en medio del llamado “estallido social” que sacudió al país durante el gobierno Duque. Además de que hubo ausencia de la Policía, actuación tardía del CTI de la fiscalía, orientación omisiva de los investigadores y falta de voluntad política de las autoridades civiles, otros hechos indicarían que jamás se conocerá la verdad judicial de este tenebroso crimen.

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Cecilia Orozco Tascón
05 de julio de 2026 - 11:12 p. m.
Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa
Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa
Foto: Cortesía

Sidssy, usted ha sido la cara visible de su familia para exigir que la justicia actúe y condene a los culpables del asesinato de su hermano Lucas Villa ocurrido hace 5 años. ¿Cómo y en qué momento ocurrió el atentado?

El 5 de mayo de 2021, Lucas estaba en una manifestación pacífica que se estaba realizando ese día en Pereira. Hacia las 7 de la noche, una mujer de una camioneta blanca que estaba ahí, empezó a repartir pan y gaseosas entre los muchachos de la marcha. De acuerdo con unos testigos, cuando un manifestante se acercó a recibir...

Por Cecilia Orozco Tascón

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Alan Botero(5584)Hace 8 minutos
Anifestacion Pacífica tengo mis dudas , no por eso tenían que disparar le, pero hay que hablar con la verdad, para pedir verdad u justicia ,
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