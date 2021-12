Así avanza el debate presidencial de El Espectador sobre comunidades afro

Foro de candidatos presidenciales sobre las comunidades afrocolombianas

Nueve aspirantes a la Presidencia se dieron cita este lunes en el auditorio Mario Laserna, de la Universidad de los Andes, para hablar sobre las comunidades afrocolombianas y la diversidad étnica del país, en un foro organizado por El Espectador y la Fundación Color de Colombia. Al encuentro, moderado por la periodista Mabel Lara, asistieron los precandidatos presidenciales Francia Márquez, Jorge Enrique Robledo, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, John Milton Rodríguez, Alejandro Gaviria, Camilo Romero, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.

El primer precandidato en intervenir fue Mauricio Cárdenas, quien aspira a la presidencia por firmas. Según el exministro de Hacienda durante la presidencia de Juan Manuel Santos, este foro es de los más importantes debido a que el país tiene una deuda histórica con las comunidades afro y es la que más ha sufrido las inequidades. “Ellos están atrás. No solo en las zonas del país que son bolsas de pobreza. Hoy la población afro está por todo el territorio y las soluciones son en todo el país. No hay que tenerlo miedo a la deuda histórica”, dijo Cárdenas.

Según el precandidato, es necesario “volver a escribir la historia” para reconocer a los verdaderos líderes y a quienes merecen pasar a la historia por sus luchas. “Necesitamos acciones afirmativas. Debemos identificar a la comunidad afrodescendiente. Estoy asustado por el censo, porque los afro son más de 3 millones”, añadió.

Tras su intervención el turno fue para Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza que agrupa a candidatos de varias colectividades, quien coincidió en que es “irrefutable” la deuda social con las comunidades afrocolombianas. De acuerdo con Gaviria, las brechas no se han cerrado en temas como mortalidad infantil y en malnutrición y, además de eso, el conflicto se ha ensañado con las comunidad afrodescendientes. “Hay que reconocer que es culpa del gobierno actual porque la paz es una promesa incumplida para las comunidades afrodescendientes, ojalá no sea una ilusión perdida. De la consulta previa se derivan la protección de los derechos, pero también falta la reglamentación de la ley 70 de 1993. Debemos hablar de la macropolítica, debemos hacer la realidad la bioeconomía”.

El exrector de la Universidad sede del foro mencionó que sobre este tema es necesario abrir un capítulo especial para el plan nacional de desarrollo, establecer el presupuesto, metas y proyectos específicos para los afro. “Hay que avanzar en el fortalecimiento de los consejos comunitarios, sobre todo la pequeña minería. Fortalecer la consulta previa, la reglamentación de la ley 70. Aportar tierras al modelo de titulación y una voluntad de concertar políticas y de pagar la deuda”, señaló.

El siguiente en participar fue Juan Manuel Galán, también de la coalición de centro, quien inició diciendo que pocas tragedias se comparan con lo que han vivido las comunidades afro del mundo y de Colombia. Galán aseguró que si bien la esclavitud en el sentido estricto se abolió, esta se mantiene con la pobreza y el abandono del Estado, sobre todo por la guerra y la sangre de afro que se ha derramado injustamente.

“Recuerdo el movimiento de los derechos civiles. Por eso, si vamos a desarrollar una política hacia el pueblo negro, el próximo gobierno debe tomar la decisión de una transformación hacia el pueblo negro. Eso comienza con la educación, donde la nación negra esté incluida en los campos de decisión. Debemos atrevernos a ver diferente la guerra contra las drogas, porque si hay algo racista es esta guerra. Las primeras víctimas de esta guerra son los negros”, mencionó el precandidato del Nuevo Liberalismo.

Galán agregó que regiones del país como el pacífico tienen índices de pobreza más marcados por lo que requieren de proyectos de infraestructura y conectividad que sean financiados por regalías o a través de la bioeconomía. “Eso necesita de ciencia y tecnología para innovar. Tendríamos que llegar al menos el 1% del PIB para esos ejes. Debe haber una política de estado y no de cada gobernante. Es increíble de la cumbre del pacífico escojamos Cartagena, eso revela el abandono del pacífico”.

El precandidato también mencionó que para dar un paso significativo en el cierre de brechas, es clave hacer una nueva política sobre drogas que tenga como énfasis la titulación de tierras, la garantía de derechos fundamentales. Al respecto, aclaró que no va a fumigar con glifosato. “Es un fracaso, estimulan la deforestación y el desplazamiento. Debemos crear una industria de usos lícitos de la hoja de coca”.

Luego de Galán intervino Jorge Enrique Robledo, otro de los miembros de la Coalición Centro Esperanza. El precandidato del partido Dignidad calificó como “una vergüenza” lo que ocurre con el pueblo negro del país sin dejar de lado lo que pasa con el pueblo blanco. “Las condiciones de pobreza del pueblo blanco son espantosas. Tenemos un problema de modelo económico general. Hemos sido gobernados por un país que no le interesa producir de verdad. Si ese problema no lo resolvemos, no resolvemos nada”, mencionó Robledo.

Para eso, su propuesta general es ofrecer es empleo pues lo considera el primer drama de esa población. “También sufre por negro, porque nuestra elite es racista y machista. Todos están en la olla, pero esta se vuelve más grave cuando se es mujer o negro. La primera solución es producir”, aseguró el senador, quien también se refirió a los compromisos para evitar los paros en Chocó y Buenaventura.

“Hay unos que están pactados y eso debe ser sagrado. No podemos seguir siendo un país en el que se le ponga conejo a la gente. Si se hizo un paro y se llegan un acuerdo, pues se cumplen. Mi gobierno va a actuar con todos los sectores discriminados, no solo los negros. A más problemas de una población, debe haber más mecanismos de discriminación positiva”, agregó Robledo.