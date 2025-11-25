Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Se calentó puja por cabezas de lista a Senado a menos de 15 días del cierre de inscripciones

La centroderecha busca superarsusdivisionesinternas. La izquierda ya tiene carta, pero falta el grueso de las planchas. Todas las bancadas siguen explorando fichas y deben tomar decisiones antes del 8 de diciembre.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
26 de noviembre de 2025 - 01:07 a. m.
La centroderecha se encuentra definiendo sus listas al Senado en medio de una disputa interna de los partidos.
La centroderecha se encuentra definiendo sus listas al Senado en medio de una disputa interna de los partidos.
Foto: Archivo Particular

La pelea por las cabezas de lista al Senado se intensificó en todos los partidos faltando menos de 15 días para que culminen las inscripciones ante la Registraduría de estas candidaturas. La disputa por lograr una de las posiciones más privilegiadas entre las diversas bancadas y coaliciones, que debe resolverse antes del próximo 8 de diciembre, generó múltiples fricciones entre legisladores que buscan la reelección y aspirantes que quieren un primer chance en el Congreso, lo que también tienen de alguna manera paralizada la estrategia...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Germán Vargas Lleras

Nadia Blel

Jotape Hernández

Cambio Radical

Centro Democrático

Alianza Verde

Partido Verde

Partido Conservador

Elecciones Senado

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.