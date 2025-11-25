Se calentó puja por cabezas de lista a Senado a menos de 15 días del cierre de inscripciones

La centroderecha se encuentra definiendo sus listas al Senado en medio de una disputa interna de los partidos. Foto: Archivo Particular

La pelea por las cabezas de lista al Senado se intensificó en todos los partidos faltando menos de 15 días para que culminen las inscripciones ante la Registraduría de estas candidaturas. La disputa por lograr una de las posiciones más privilegiadas entre las diversas bancadas y coaliciones, que debe resolverse antes del próximo 8 de diciembre, generó múltiples fricciones entre legisladores que buscan la reelección y aspirantes que quieren un primer chance en el Congreso, lo que también tienen de alguna manera paralizada la estrategia...