La nueva fuerza de izquierda ya definió su círculo de poder: así se estructuró

Reunión de la mesa directiva del Pacto Histórico convocó a los principales líderes de la colectividad.
Foto: Archivo Particular
Durante una reunión de poco más de dos horas, y con cerca de 40 personas abordo, el nuevo partido de izquierda que está impulsando el presidente Gustavo Petro para darle al progresismo una segunda oportunidad en el poder sentó las bases de lo que será su estrategia para evitar que la derecha recupere el protagonismo político a través de las urnas.
La cita se dio en Teusaquillo y tuvo como un primer objetivo dejar claro quiénes comandarán la dirección nacional de esta nueva fuerza, la cual surgió de la fusión entre el Polo Democrático, Unión...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más