La nueva fuerza de izquierda ya definió su círculo de poder: así se estructuró

Este es el Pacto Histórico en el que el presidente Petro pidió que se fusionaran todas las fuerzas que respaldan su proyecto. Cerca de 40 personas trazaron las primeras rutas en una cita enTeusaquillo.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
19 de diciembre de 2025 - 11:04 a. m.
Durante una reunión de poco más de dos horas, y con cerca de 40 personas abordo, el nuevo partido de izquierda que está impulsando el presidente Gustavo Petro para darle al progresismo una segunda oportunidad en el poder sentó las bases de lo que será su estrategia para evitar que la derecha recupere el protagonismo político a través de las urnas.

La cita se dio en Teusaquillo y tuvo como un primer objetivo dejar claro quiénes comandarán la dirección nacional de esta nueva fuerza, la cual surgió de la fusión entre el Polo Democrático, Unión...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Arkanos(kwupp)Hace 9 minutos
El Proyecto Progresista continua firme hasta 2050 y más allá...❤️🇨🇴
enriqueparra1978(84821)Hace 10 minutos
Es más fácil unir al pueblo que a los ricos envalentonados de poder y dinero. Lo más complicado de las derechas del mundo es ponerse de acuerdo en un principio moral: la humildad y el deseo de servir. A los ricos les interesa la explotación de la naturaleza a costa de la vida de ellos y de la humanidad, el crecimiento económico y la desigualdad social. Por eso la herencia es su lema. Dejar en manos de sus parientes la tarea de dominar y controlar el poder.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 17 minutos
La union hace la fuerza.
