La nueva fuerza de izquierda ya definió su círculo de poder: así se estructuró

Reunión de la mesa directiva del Pacto Histórico convocó a los principales líderes de la colectividad. Foto: Archivo Particular

Durante una reunión de poco más de dos horas, y con cerca de 40 personas abordo, el nuevo partido de izquierda que está impulsando el presidente Gustavo Petro para darle al progresismo una segunda oportunidad en el poder sentó las bases de lo que será su estrategia para evitar que la derecha recupere el protagonismo político a través de las urnas.

La cita se dio en Teusaquillo y tuvo como un primer objetivo dejar claro quiénes comandarán la dirección nacional de esta nueva fuerza, la cual surgió de la fusión entre el Polo Democrático, Unión...