Así estarán conformadas las comisiones de Senado y Cámara 2022-2026

Senado y Cámara ya definieron las curules que ocuparán cada partido en sus respectivas comisiones. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Tras una semana de la posesión presidencial, el Congreso va cogiendo su forma final para estos próximos cuatro años. Pacto Histórico, Liberales y Conservadores son los que llevarán la batuta en las principales comisiones. El Senado votó sin mayores contratiempos la distribución de sus miembros en las distintas comisiones. Este procedimiento no se pudo llevar a cabo en Cámara, puesto que no se pudo votar las planchas de cada comisión. La razón fundamental es que aún no se ha sancionado la ley que incluye las curules de paz en la Cámara, por lo que varios consideran que aún no se pueden conformar las células legislativas sin definir cómo se repartirán dichos escaños creados en los acuerdos de paz. Aún así, ya se conoce cuántas curules ocuparán cada uno de los partidos en las distintas comisiones.

Así quedó la repartición de comisiones en Cámara y Senado: