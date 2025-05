Así fue la agenda de Petro en Ecuador: ¿de qué habló con Noboa?

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este sábado. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La agenda del presidente Gustavo Petro en Ecuador finalizó este sábado, con su asistencia a la posesión de Daniel Noboa, reelecto en las elecciones presidenciales del pasado abril. Desde allá, el jefe del Estado colombiano aseguró que plantearía una agenda común en temas de comercio y seguridad.

Además de su asistencia al acto de investidura, también estaba prevista una reunión entre él con Noboa. En diciembre, ambos mandatarios habían tenido un encuentro en las islas Galápagos, donde hablaron sobre seguridad regional, la articulación en la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático.

Sugerimos: Uribe se fue contra la consulta y la llamó una “amenaza a las instituciones”

En esta ocasión, se planteó “unir a Ecuador con los pueblos vecinos de Colombia” para impulsar diversas iniciativas. Entre ellas, “tratados que impulsen la ciudadanía común, la libertad de comercio, la libre ubicación de residencia, una moneda común virtual, centralizar recursos, entre otros”.

#Galería | El Presidente @PetroGustavo asistió a la posesión del Presidente ecuatoriano, @DanielNoboaOk, en Quito.



Buscaremos unir a Ecuador con los pueblos vecinos de Colombia para elaborar varios tratados que impulsen la ciudadanía común, la libertad de comercio, la libre… pic.twitter.com/xacWacy80J — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 24, 2025

Su visita, de todas formas, no estuvo libre de críticas. Desde la oposición lo señalaron por no haber reconocido, inicialmente, la victoria de Noboa. Sin embargo, el mandatario no volvió a referirse al tema y, con su asistencia al evento, pareciera que ese roce ya es problema del pasado.

Sin embargo, en un trino publicado en horas de la mañana de este sábado, en el que Petro explicó sus razones para ir a la posesión de Noboa, reiteró en que hay “denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador”. En esa línea, señaló que no ha dejado que “el relacionamiento diplomático decaiga” y se han “articulado luchas contras las mafias”.

Le puede interesar: Petro criticó la ponencia de la resucitada reforma laboral: “Toda una contrarreforma”

“Por eso asisto al acto de posesión del presidente Noboa en el Ecuador, le solicitaré liberar todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen, y establecer un dialogo nacional democrático, lo mismo haremos en Venezuela”, finalizó.

El vecindario de Colombia, además de los problemas estructurales de violencia en nuestro país, se llena de déficits democráticos, y de amenazas latentes de intervención foránea.



La población de la gran Colombia está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2025

Después del evento, el mandatario se refirió brevemente a esos temas. Indicó que hacía falta un diálogo en el interior de Ecuador, Venezuela y Colombia, y apuntó que “Jorge Glas es un preso político”.

“Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también, el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. Creo que Glas es un preso político”, afirmó.

Lea también: “Jorge Glas es un preso político”: Petro tras posesión de Noboa

Previamente, el mandatario había criticado la invasión de la Embajada de México en Ecuador por parte de las fuerzas armadas ecuatorianas para capturar al expresidente, sentenciado por corrupción. Y, para esa ocasión, aseguró que Colombia promovería acciones “para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass [sic] al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.