Así fue que el Senado hundió la reforma laboral; Gobierno habla de “fraude”

A las 4:06 p.m., el secretario del Senado, Diego González, anunció la derrota del Gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante la consulta popular. En medio de gritos de un lado y aplausos del otro, González dio a conocer la votación final de la plenaria: fueron 49 votos en contra de la consulta frente a 47 a favor.

Se trató de una nueva derrota del Ejecutivo en el Capitolio. La decisión conllevó a que el presidente Petro ordenara que se convoque a una “huelga general”. Así quedó en evidencia en chatas publicados por El Espectador en los que se ve cuando se lo dice a Benedetti.

El ministro del Interior insistió, tanto en el recinto como a la salida de este, que el Congreso había cometido irregularidades. De hecho, en varias ocasiones se ve cómo manotea frente al secretario González acusándolo de omitir votos que eran a favor de la consulta.

Uno de los reclamos del Pacto es que, tan pronto se votó la apelación que revivió la reforma laboral (68 votos a favor y dos en contra), el presidente Cepeda llamó a la votación de la consulta popular. Durante un par de minutos, en el salón del lobby del Senado se escuchó la campana con la que se llama a los senadores a votar. Sin embargo, el Pacto Histórico dijo que no se hizo e, incluso, alertó falta de garantías. Precisamente, ese fue el argumento de la senadora Martha Peralta para explicar su ausencia en la votación.

La senadora María José Pizarro fue una de las primeras en reaccionar: “Son unos tramposos. Primero el presidente Efraín Cepeda el jefe de la banda antirreformas, y que el país conozca muy bien, quien es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del partido Conservador y sus aliados citaron aquí. Abrieron el registro y no dieron el tiempo suficiente. Fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta”.

Pizarro aseguró que intentó apelar la votación, pero que Cepeda -alegando que no había condiciones para continuar con la discusión- levantó la sesión. “Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. La politiquería tradicional de este país no puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente”.

“Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”, manifestó Benedetti.

Por su parte, Wilson Arias, también del Pacto, manifestó: “La minirreforma, que en todo caso no satisface las necesidades del pueblo colombiano, es un absurdo. Esto es una cosa gatopardusco. El camino que han escogido es hacer los cambios para que todo siga igual. No se revivió la reforma laboral, para que seamos francos, es el intento de desviar la invitación al pueblo para que opinar”.

A su turno, León Fredy Muñoz (Alianza Verde) se sumó a las críticas de supuesto fraude: “Aquí no permitieron que se diera una votación legal, ahí hubo trampa. Cerró inmediatamente aún cuando la gente no habían votado. El presidente (Cepeda) es un tramposo junto con el Centro Democrático. Esta es la jugadita que armaron, yo lo había denunciado desde hacía rato. Es una vergüenza lo que pasó hoy, no permitieron que votaran. Ellos siempre utilizan la campanita para llamara a la gente, no esperaron ni siquiera dos minutos y cerraron inmediatamente la votación”.

En todo caso, la oposición celebró el que considera uno de sus principales triunfos. “Este es un momento estelar de la democracia colombiana. No se podía permitir que cuando un poder le dice al otro no, entonces decidan utilizar los mecanismos de representación democrática para tratar de evadir la división de los poderes. Aquí lo que estamos defendiendo es la institucionalidad colombiana”, dijo Paloma Valencia (Centro Democrático).

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) dijo: “el Senado de la República legisló, trabajó por las comunidades y acabamos de rechazar una consulta populista. El senado demuestra independencia y tiene total libertad para debatir los temas funcionales del país. El presidente (del Senado, Efraín Cepeda) estuvo cerca de 10 minutos, la votación fue abierta e incluso, si hubiese seguido la votación hubiésemos tenido más votos en contra de la consulta populista”.

