Así le respondió Uribe a Petro por trino en el que habló de juicio en su contra

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre su juicio por presunta manipulación de testigos que se definirá el próximo lunes 28 de julio. Luego de que el jefe de Estado hablara de posibles presiones a la jueza Sandra Heredia, quien tomará la decisión, el jefe del Centro Democrático le respondió con varios trinos en su cuenta de X.

En primer lugar, Uribe desmintió a Petro respecto a su afirmación sobre nunca haber hecho referencias al juicio por respeto a la justicia. El expresidente publicó varias imágenes de otros mensajes del presidente en los que se refiere de manera directa o indirecta al proceso.

Presidente Petro la mentira política es de los cobardes pic.twitter.com/J1zAHJCtdW — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 22, 2025

En el primer trino que publicó en la mañana de este martes, Uribe aseguró que “el presidente Petro ha tratado de intimidar al juez que absolvió a mi hermano: “Un crimen internacional de lesa humanidad … no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez”, Gustavo Petro. En política se cometen errores pero los engaños son inaceptables mas cuando provienen del jefe del Estado", aseguró el exmandatario.

El Pte Petro ha tratado de intimidar al juez que absolvió a mi hermano:



“Un crimen internacional de lesa humanidad … no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez”. Gustavo Petro



En política se cometen errores pero los engaños son inaceptables mas cuando provienen… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 22, 2025

De acuerdo con Petro, “nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, aseguró el presidente.

Según indicó, los jueces tienen “el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”. El mensaje del mandatario llegó justo cuando voces políticas y de juristas publican cartas y comunicados pidiendo a la jueza, de manera directa e indirecta, una decisión en uno u otro sentido.

