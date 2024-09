Así puede visitar de manera gratuita la Casa de Nariño

Los visitantes deben presentarse 20 minutos antes de la hora programada en la puerta de acceso ubicada en la carrera 8ª, No. 7-26. Es fundamental llevar un documento de identificación y un carné de servicios médicos.

No se permite el ingreso de bolsos, cámaras ni cualquier tipo de equipo, ya que no hay casilleros disponibles para guardarlos durante la visita. Además, se solicita no llevar celulares. Tampoco está permitido ingresar alimentos, bebidas ni animales.