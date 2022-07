Así queda repartida la presidencia del Senado para los próximos cuatro años

Senadores Roy Barreras, Gloria Flórez, María José Pizarro (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (verde) al término de la reunión de compromisarios.

Terminó la reunión de compromisarios de los congresistas del Pacto Histórico, y los de los partidos declarados de gobierno, y la gran conclusión es que llegaron a los acuerdos con respecto a cómo se distribuirán la presidencia del Senado en los próximos cuatro años.

Como se sabía, el senador Roy Barreras será el presidente en el primer año de la legislatura, representando a la coalición del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Tras la reunión, Barreras reveló que el segundo año esa dignidad estará en manos de la Alianza Verde, y se la disputarán los parlamentarios verdes Angélica Lozano y Ariel Ávila. Mientras Lozano lleva un largo recorrido como legisladora, esta es la primera vez que Ávila es congresista.

Los acuerdos también beneficiaron al Partido Conservador. Si bien la colectividad no ha decidido qué posición tendrá en el Congreso con respecto al gobierno de Petro, anunció días atrás que algo es cierto: no será oposición. En ese sentido, el conservatismo se perfila como partido en independencia, o de gobierno. Mientras eso se aclara, Barreras anunció este viernes que la presidencia del Senado para el tercer año de la legislatura queda en manos del Partido Conservador. Aún no se sabe qué parlamentarios azules competirían por obtener esa dignidad y representar a su organización.

Finalmente, en el cuarto (y último) año de Congreso, es decir en 2026, la presidencia de la cámara alta la tendrá el Partido Liberal, que hace pocos días confirmó que será partido de gobierno, acompañando profundamente la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro. La decisión la tomó la colectividad después de que el expresidente César Gaviria, director liberal, y el jefe de Estado electo se reunieran en Florencia, Italia. Entre los nombres que desde ya suenan para ostentar la presidencia del Senado está el de Lidio García, uno de los más cercanos a Gaviria. Lidio García fue presidente del Senado en el gobierno del presidente Iván Duque.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político