Así quedaron conformadas las comisiones de Senado para el nuevo Legislativo

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Este martes quedaron definidas las comisiones de Senado del nuevo Legislativo para el periodo 2026-2030. Aún están pendientes las jefaturas de cada una de las comisiones. Estos espacios son los escenarios donde se estudian y debaten los proyectos de ley antes de que lleguen a la plenaria del Senado.
Cada una está especializada en determinados temas, lo que permite que las iniciativas sean analizadas por congresistas con experiencia en esas materias. En total son siete comisiones.
La Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, la organización del Estado, las reformas a la Constitución, los derechos fundamentales y los proyectos relacionados con la paz, entre otros temas relacionados.
La Comisión Segunda debate iniciativas sobre política internacional, relaciones exteriores, defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior, etc. Por su parte, la Comisión Tercera estudia temas de hacienda pública, impuestos, presupuesto, crédito público y política económica, mientras que la Comisión Cuarta se concentra en el presupuesto general de la Nación, el control fiscal y las leyes relacionadas con las finanzas públicas.
Las demás comisiones tienen funciones igualmente específicas. La Comisión Quinta trata asuntos de agricultura, desarrollo rural, medio ambiente, recursos naturales, minas y energía. La Comisión Sexta analiza proyectos sobre educación, cultura, comunicaciones, transporte, servicios públicos, ciencia y tecnología. Finalmente, la Comisión Séptima se encarga de iniciativas relacionadas con salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia, deporte y el régimen de los servidores públicos. La composición de estas comisiones suele ser determinante para el futuro de las reformas del Gobierno y de la oposición, ya que allí se define el primer filtro de los proyectos legislativos.
Estos son los nombres de los que conforman cada una de las comisiones en Senado:
Comisión Primera
- Diana Carolina Corcho Mejía
- Yuly Esmeralda Hernández Silva
- Carlos Alberto Benavides Vera
- Alex Javier Flórez Hernández
- Isabel Cristina Zuleta
- Rafael Nieto Loaiza
- Hernán Cadavid Gómez
- María Clara Posada
- Fabio Amín
- Héctor Olimpo Espinosa
- Óscar Sánchez
- Jonathan Ferney Pulido
- Juan Carlos García
- Santiago Barreto
- Alfredo Deluque
- Nicolás Gómez
- Manuel Virgüez
- Enrique Gómez
- Luis Rúa
- lván Cepeda
Comisión Segunda
- Agmeth Scaff Tiberino
- Alejandra Omaña
- Mari Jurado Palomino
- Honorio Henríquez Pinedo
- José Alirio Barrera
- Lidio García
- Luis Fernando Mejía
- José Omero Cuasiapud
- Wadith Manzur
- Antonio Correa
- María Irma Noreña
- Germán Rodríguez
- Jennifer Pedraza
Comisión Tercera
- Martín Alonso Caicedo Carabalí
- Deicy Johana Osorio
- José Alejandro Ocampo Giraldo
- David Ricardo Racero
- Christian Garcés Aljure
- Juan Fernando Caicedo Callejas
- María Angélica Guerra López
- Alex Yirley Vargas
- Yessid Pulgar
- Andrea Padilla
- David Barguil
- Juan Carlos Garcés
- Edgardo Espitia
- Sara Castellanos
- Gustavo Moreno
Comisión Cuarta
- Wilson Neber Arias Castillo
- Laura Cristina Ahumada García
- Aída Avella
- Kamelia Zuluaga
- Carlos Manuel Meisel Vergara
- Enrique Cabrales Baquero
- Laura Fortich
- Álvaro Monedero
- Eduardo Enríquez Caicedo
- Liliana Benavides
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Wilmer Carrillo
- Carlos Mario Farelo
- Alejandro Bermeo
- Wilder Escobar
Comisión Quinta
- Carmen Patricia Caicedo Omar
- Yani Isabel Contreras Jiménez
- Cristian Kevin Gómez Paz
- Juan Fernando Espinal
- Óscar Villamizar Meneses
- María Eugenia Lopera
- Camilo Torres
- Ariel Ávila Martínez
- Miguel Barreto
- Marcos Daniel Pineda
- Jhony Besaile
- Gonzalo Baute
- Didier Lobo
Comisión Sexta
- Pedro Florez Porras
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
- María Eugenia Londoño
- Esteban Quintero Cardona
- Julia Correa
- Gerson Vargas
- María Lucía Villalba
- Jhon Amaya
- José Gutemberg Macea
- Daniel Restrepo
- Ana Paola García
- Nelson López
- Carlos Guevara
Comisión Séptima
- Sandra Claudia Chindoy
- Martha Peralta Epieyú
- Ferney Silva
- Orlando Miguel de la Hoz
- Andrés Forero Molina
- Claudia Margarita Zuleta
- Zandra Bernal
- Leonardo Gallego
- Santiago Montoya
- Duvalier Sánchez
- Nadia Blel Scaff
- Norma Hurtado
- Selmen Arana
- Ana Paola Agudelo
Este es el documento que lo oficializa:
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