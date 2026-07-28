Así quedaron conformadas las comisiones de Senado para el nuevo Legislativo

Instalación del Congreso de la República 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Este martes quedaron definidas las comisiones de Senado del nuevo Legislativo para el periodo 2026-2030. Aún están pendientes las jefaturas de cada una de las comisiones. Estos espacios son los escenarios donde se estudian y debaten los proyectos de ley antes de que lleguen a la plenaria del Senado.

Cada una está especializada en determinados temas, lo que permite que las iniciativas sean analizadas por congresistas con experiencia en esas materias. En total son siete comisiones.

La Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, la organización del Estado, las reformas a la Constitución, los derechos fundamentales y los proyectos relacionados con la paz, entre otros temas relacionados.

La Comisión Segunda debate iniciativas sobre política internacional, relaciones exteriores, defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior, etc. Por su parte, la Comisión Tercera estudia temas de hacienda pública, impuestos, presupuesto, crédito público y política económica, mientras que la Comisión Cuarta se concentra en el presupuesto general de la Nación, el control fiscal y las leyes relacionadas con las finanzas públicas.

Las demás comisiones tienen funciones igualmente específicas. La Comisión Quinta trata asuntos de agricultura, desarrollo rural, medio ambiente, recursos naturales, minas y energía. La Comisión Sexta analiza proyectos sobre educación, cultura, comunicaciones, transporte, servicios públicos, ciencia y tecnología. Finalmente, la Comisión Séptima se encarga de iniciativas relacionadas con salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia, deporte y el régimen de los servidores públicos. La composición de estas comisiones suele ser determinante para el futuro de las reformas del Gobierno y de la oposición, ya que allí se define el primer filtro de los proyectos legislativos.

Estos son los nombres de los que conforman cada una de las comisiones en Senado:

Comisión Primera

Diana Carolina Corcho Mejía

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carlos Alberto Benavides Vera

Alex Javier Flórez Hernández

Isabel Cristina Zuleta

Rafael Nieto Loaiza

Hernán Cadavid Gómez

María Clara Posada

Fabio Amín

Héctor Olimpo Espinosa

Óscar Sánchez

Jonathan Ferney Pulido

Juan Carlos García

Santiago Barreto

Alfredo Deluque

Nicolás Gómez

Manuel Virgüez

Enrique Gómez

Luis Rúa

lván Cepeda

Comisión Segunda

Agmeth Scaff Tiberino

Alejandra Omaña

Mari Jurado Palomino

Honorio Henríquez Pinedo

José Alirio Barrera

Lidio García

Luis Fernando Mejía

José Omero Cuasiapud

Wadith Manzur

Antonio Correa

María Irma Noreña

Germán Rodríguez

Jennifer Pedraza

Comisión Tercera

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Deicy Johana Osorio

José Alejandro Ocampo Giraldo

David Ricardo Racero

Christian Garcés Aljure

Juan Fernando Caicedo Callejas

María Angélica Guerra López

Alex Yirley Vargas

Yessid Pulgar

Andrea Padilla

David Barguil

Juan Carlos Garcés

Edgardo Espitia

Sara Castellanos

Gustavo Moreno

Comisión Cuarta

Wilson Neber Arias Castillo

Laura Cristina Ahumada García

Aída Avella

Kamelia Zuluaga

Carlos Manuel Meisel Vergara

Enrique Cabrales Baquero

Laura Fortich

Álvaro Monedero

Eduardo Enríquez Caicedo

Liliana Benavides

Luis Eduardo Díaz Mateus

Wilmer Carrillo

Carlos Mario Farelo

Alejandro Bermeo

Wilder Escobar

Comisión Quinta

Carmen Patricia Caicedo Omar

Yani Isabel Contreras Jiménez

Cristian Kevin Gómez Paz

Juan Fernando Espinal

Óscar Villamizar Meneses

María Eugenia Lopera

Camilo Torres

Ariel Ávila Martínez

Miguel Barreto

Marcos Daniel Pineda

Jhony Besaile

Gonzalo Baute

Didier Lobo

Comisión Sexta

Pedro Florez Porras

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro

María Eugenia Londoño

Esteban Quintero Cardona

Julia Correa

Gerson Vargas

María Lucía Villalba

Jhon Amaya

José Gutemberg Macea

Daniel Restrepo

Ana Paola García

Nelson López

Carlos Guevara

Comisión Séptima

Sandra Claudia Chindoy

Martha Peralta Epieyú

Ferney Silva

Orlando Miguel de la Hoz

Andrés Forero Molina

Claudia Margarita Zuleta

Zandra Bernal

Leonardo Gallego

Santiago Montoya

Duvalier Sánchez

Nadia Blel Scaff

Norma Hurtado

Selmen Arana

Ana Paola Agudelo

Este es el documento que lo oficializa:

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