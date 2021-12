Así quedó la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la renuncia de líderes afro

El acuerdo entre el Pacto Histórico y Francia Márquez es que sus aliados estuvieran en los primeros 20 puestos de la lista al Senado. Foto: Twitter

Hasta este 20 de diciembre, los partidos, movimientos y coaliciones tenían plazo para presentar sus listas con modificaciones por la renuncia o la muerte de alguno de los candidatos que se inscribieron el 13 de diciembre. Entre las organizaciones políticas que estaban pendientes de presentar actualizaciones, porque así lo había anunciado, era el Pacto Histórico.

Ante la imposibilidad de darles un número entre las primeras casillas de la lista al Senado, los dos líderes afro y aliados de Francia Márquez, precandidata por el movimiento Soy porque somos, Vicenta Moreno y Carlos Alfonso Rosero renunciaron a su aspiración, alegando incumplimiento en la palabra. En su reemplazo, llegaron el sargento retirado Alexánder Chala y la empresaria huilense Nika Cuéllar.

Para contexto: Tras incumplimientos, líderes afro se van del Pacto Histórico.

Ninguno de los dos hace parte de la comunidad afrodescendiente del país. Sin embargo, Gustavo Petro y Gustavo Bolívar destacan que hay tres afros que están en los primeros 30 puestos de las listas. Se trataría de Piedad Córdoba, Paulino Riascos e Isabel Zuleta, a quien le criticaron en redes autorreconocerse afro.

“Gustavo, falté yo entre l@s afros, soy negra, de mis antepasados indígenas, blancos y negros. Elegí ser negra. Heredé no solo mi cabello, sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado”, le respondió Zuleta a un trino de Gustavo Bolívar en el que señala que en los primeros 30 reglones hay tres personas afro.

El senador le aclaró en el mismo trino que la había tenido en cuenta entre los candidatos afro. “Conozco del orgullo que sientes por tu raza”, le dijo. Una tuitera, Laura Gómez, la interpeló: “Ser negrx no se escoge, una puede traicionar el sistema colonial racista, pero no ocupar el lugar del negrx”. Otro usuario le pidió la opinión al representante de la circunscripción afro, John Arley Murillo, quien manifestó no querer opinar.

Hasta ahora, Francia Márquez no ha opinado sobre las movidas con relación a la nueva lista y la salida de sus dos aliados, quienes alegaron que el Pacto Histórico no cumplió el acuerdo al que se había llegado. Esto suscitó en el movimiento Soy porque Somos a pensar en la posibilidad de abandonar la coalición, sin embargo, Márquez señaló que se trata de una decisión colectiva y que se va a poner en debate. Por ahora, ella como precandidata presidencial y que le sigue en intención de voto a Petro no tiene representación en la lista del Senado.

Sobre esto, Gustavo Bolívar sí señaló una falla en cumplir los acuerdos con Márquez. Pues en principio el exoncejal Álex Flórez había ofrecido su puesto e invitó a otros que ocupan los primeros renglones a hacer lo mismo, sin embargo, cuando llegó la decisión final se negó a ceder su lugar.

En los primeros 30 renglones del Pacto Histórico hay:

9 Congresistas actuales

3 afros

3 indígenas

3 líderes campesinos

4 líderes sociales

3 empresarios

1 exmilitar

El 50% mujeres

Aceptamos un fallo en el renglón ofrecido a Francia Márquez pero estamos dialogando#5MillonesDeVotos — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 21, 2021

Sobre la llegada del sargento retirado al Pacto Histórico, Petro señaló que se habla mucho de los “héroes de la patria, pero nosotros vamos a hacer uno de ellos senador de la República para reivindicar los derechos del soldado y el policía”.

Hablan mucho de los héroes de la patria, pero nosotros vamos a hacer a uno de ellos, senador de la República.



El sargento Chalá entra en la lista del Pacto Histórico, y si usted vota por ella lo hará senador para reivindicar los derechos del soldado y el policial. https://t.co/v91CfCR3CL — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2021

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Otros cambios que se evidenciaron, luego de criticarlos, fue el puesto de la líder de las Madres de Soacha, Luz Marina Bernal, quien pasó del renglón 94 al 31. “En la política hay gente muy baja. En las elecciones pasadas al Concejo me inscribí y en una hora ya me habían sacado. El fuego amigo que llaman me dejó una herida profunda. Gustavo Bolívar me insistió muchas veces para entrar al Pacto Histórico y la verdad pocas ganas tenía. Agradezco la paciencia que me han tenido, recobrar la confianza y entender quién es el palo en la rueda no fue fácil. Pero me tomé mi tiempo para pensar y asumir la responsabilidad que una campaña implica y para eso no fue necesario salir a hacer berrinches. Aquí estoy firme”, escribió Bernal en su Twitter.

Muchas gracias, que el amor por el país así lo demuestre en las urnas, yo creo y sueño con ese 55/86 como sueño con el cambio que de su mano tendrá Colombia.



Los invito a que soñemos juntos que entre todos y todas podemos, tengo el número 31 en la lista del #PactoHistorico https://t.co/bVoLvY56Pt — Luz Marina Bernal P. (@LuzMBernalParra) December 21, 2021

Así pues, los primeros lugares que ocupan los congresistas repitentes y figuras como Piedad Córdoba, Clara López, el exconcejal Flórez no tuvo modificaciones y con ellos aspiran sacar cinco millones de votos para asegurar 55 curules en el Senado y 86 en Cámara, para consolidar las mayorías.