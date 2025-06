Se desató ola de reacciones por orden de captura contra Velásquez y Camargo

El exministro de Defensa y embajador designado de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda / Carlos Ortega

En las últimas horas se ha generado una ola de reacciones políticas luego de que la Fiscalía de Guatemala emitiera una orden de captura internacional contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, por presuntos hechos de corrupción relacionados con su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, compartió un comunicado del gobierno de Guatemala y anotó: “El Gobierno de Guatemala rechaza y censura la actuación de la Fiscalía de ese país en contra de la Fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y de nuestro embajador en el Vaticano y exministro Iván Velásquez. La califica como un acto de corrupción de la justicia en ese país hermano”.

El Gobierno de Guatemala rechaza y censura la actuación de la Fiscalía de ese país en contra de Fiscal Colombiana Luz Adriana Camargo y de nuestro embajador en el Vaticano y Ex Ministro Iván Velásquez. La califica como un acto de corrupción de la justicia en ese país hermano. pic.twitter.com/oGnE0p8ET8 — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) June 3, 2025

Cielo Rusinque, ministra encargada de Comercio, también compartió el comunicado del gobierno guatemalteco y señaló como un “exabrupto” los actos de la Fiscalía guatemalteca.

Desde el Congreso, varios legisladores rechazaron la medida. Los representantes del Pacto Histórico Gabriel Becerra y Alejandro Toro hablaron de una “persecución política”.

“Toda la solidaridad con los juristas Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, ante la campaña de persecución de la que son objeto por parte de clanes corruptos y criminales en Guatemala, a través de un sistema de justicia y personajes desprestigiados y sancionados a nivel internacional”, dijo Becerra.

🔴 Rechazo la orden de arresto emitida por la Fiscalía guatemalteca contra el Dr. Iván Velásquez y la Dra. Luz Adriana Camargo; me solidarizo con ellos ante esta clara y burda muestra de persecución política.



🔸Un pequeño contexto para entender este caso👇🏼



Velásquez y Camargo… pic.twitter.com/vhwf0TZfMT — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) June 3, 2025

Antonio Correa, senador del Partido de la U, recordó que el fiscal que lidera esta acusación figura en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. como un actor altamente corrupto. “Es a todas luces una persecución”, dijo el legislador.

Mi total solidaridad con el Embajador designado @Ivan_Velasquez_ y nuestra Fiscal General Luz Adriana Camargo.



Rechazo la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala. Es a todas luces una persecución.



¡Ojo! Antes de utilizar esto políticamente, les recuerdo que esta… pic.twitter.com/Uhp9SjtGWv — AntonioCorreaSenador (@AntonioJCorreaJ) June 3, 2025

Desde la Cámara de Representantes, el presidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca, expresó su respaldo a los funcionarios colombianos y celebró que no se haya expedido una circular roja por parte de Interpol.

El mundo al revés. Solidaridad con ex Ministro y con la Fiscal General. Celebramos que NO se expida circular roja. Rechazo la posición del hermano país de Guatemala — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) June 3, 2025

La senadora verde Angélica Lozano, por su parte, resaltó el valor del trabajo de la CICIG y manifestó su solidaridad. “Mi respeto y solidaridad con varios colombianos destacados, entre ellos Iván Velásquez y la hoy fiscal Luz Adriana Camargo y un equipo interdisciplinario que hoy es acosado y perseguido por fuerzas que quieren retroceder lo que la Cicig logró”, anotó.

La CICIG de Guatemala @CICIGgt fue un ejemplo para la región.



Mi respeto y solidaridad con varios colombianos destacados, entre ellos @Ivan_Velasquez_ la hoy fiscal Luz Adriana Camargo y un equipo interdisciplinario que hoy es acosado y perseguido por fuerzas que quieren… — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 3, 2025

A ese respaldo se sumaron también el expresidente Ernesto Samper y varios exministros del presidente Gustavo Petro, entre ellos Juan Fernando Cristo y el vicecanciller Jorge Rojas.

“Un claro caso de venganza de funcionarios judiciales corruptos contra la ejemplar tarea que en nombre de la comunidad internacional cumplieron Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo contra la corrupción en Guatemala”, señaló el exministro del Interior.

Un claro caso de venganza de funcionarios judiciales corruptos contra la ejemplar tarea que en nombre de la comunidad internacional cumplieron @Ivan_Velasquez_ y la Fiscal General Luz Adriana Camargo contra la corrupción en Guatemala. Mi solidaridad con ellos y la certeza que el… https://t.co/Ox3yjaWCvZ — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) June 3, 2025

Sin embargo, no todas las voces fueron de apoyo. Marelen Castillo, representante a la Cámara, cuestionó la actitud del Gobierno colombiano, al que acusó de tener un doble rasero. Dijo que ni Camargo ni Velásquez están por encima de la ley y que, si no hay sustento en su contra, debe probarse con hechos y no con discursos.

La orden de captura emitida por Guatemala contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez no puede ser despachada con indignación selectiva ni con discursos de superioridad moral. Que el gobierno colombiano corra a defenderlos sin exigir claridad ni garantías procesales, revela su… pic.twitter.com/xcYAPciJ0i — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) June 3, 2025

“La orden de captura emitida por Guatemala contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez no puede ser despachada con indignación selectiva ni con discursos de superioridad moral. Que el gobierno colombiano corra a defenderlos sin exigir claridad ni garantías procesales, revela su doble rasero frente a la justicia. Cuando se trata de los suyos, el presidente Petro y su gabinete gritan persecución. Pero cuando los señalados no son de su círculo, guardan silencio o aplauden la estigmatización”, dijo Castillo, quien fue la fórmula del candidato Rodolfo Hernández en 2022.

Por su parte, Velásquez, también exministro de Defensa, calificó la orden como una “persecución” por parte de “fiscales corruptos” sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.

Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a… https://t.co/dTJm0ZKnPD — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 2, 2025

La administración de Gustavo Petro, a través de la Cancillería de Laura Sarabia, calificó la decisión como una “acción que carece de sustento jurídico” y que “vulnera derechos humanos fundamentales”.

Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo.



Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios… pic.twitter.com/E115EuENGZ — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 3, 2025

¿De qué señalan a Velásquez y Camargo?

De acuerdo con la Fiscalía guatemalteca, los dos exinvestigadores habrían ayudado a la corrupta empresa brasileña Odebrecht en medio de pesquisas que se adelantaban en ese país.

La información fue dada a conocer públicamente por Rafael Curruchiche, fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, quien manifestó que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala accedió a la solicitud de la Fiscalía de ese país de ordenar la captura de los dos colombianos.

Según lo señalado por el funcionario de Guatemala, Iván Velásquez, quien era el jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala; y Luz Adriana Camargo, quien hacía parte de su equipo de investigadores, habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

La Fiscalía de Guatemala, según Curruchiche, ya emitió una alerta a la Interpol para poder capturar a la fiscal general Camargo y al exministro Velásquez en cualquier parte del mundo. De acuerdo con lo manifestado por el investigador guatemalteco, Iván Velásquez habría liderado una “estructura criminal” que favoreció a empresarios de la multinacional brasileña Odebrecht.

