Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Uribe refuerza las riendas del Centro Democrático para definir fichas al Congreso y la Presidencia

El exmandatario quiere pone“orden en la casa” y destrabar la depuración de candidatos. También se ha movido en las regiones para la construcción de las listas al Senado y la Cámara. Estos son todos los nombres que se mueven.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
29 de noviembre de 2025 - 01:05 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó las riendas del Centro Democrático para sus procesos presidenciales.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó las riendas del Centro Democrático para sus procesos presidenciales.
Foto: Óscar Perez

La última semana en el Centro Democrático ha sido crucial en la definición de su estrategia para enfrentar las elecciones del 2026. En medio de tensiones internas tanto en el escenario presidencial como legislativo, la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a relucir al tomar con mucha más fuerza las riendas de su bancada para organizar los procesos con los que buscan volver al poder. Pero aún falta por afinar los detalles finales.

Por lo menos cuatro reuniones entre las más importantes figuras del uribismo se sostuvieron en...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Centro Democrático

Paloma Valencia

María Fernanda Cabal

Andrés Guerra

Paola Holguín

Candidatos Centro Democrático

Gabriel Vallejo

Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 12 minutos
Un partido con los mismos y las mismas, sin renovación y con un discurso manido, corre el riesgo de rezagarse. Ni ÁLVARO URIBE en el "Centro Democrático", ni CÉSAR GAVIRIA en el "Partido Liberal" representan a las mayorías, es decir, las bases. Así que, con tan bajas opciones, terminarán como en las pasadas elecciones plegándose a PINZON o DE LA ESPRIELLA. Tal como lo hicieron cuando terminaron apoyando a RODOLFO HERNÁNDEZ.
pachobarrios(bz384)Hace 23 minutos
¿Cómo "reforzo las riendas"? ¿Curó el cuero, cambió el freno? Tomó, apretó o soltó. ¿Y de qué caballos? Jajajaja
MiguelAngel(71324)Hace 24 minutos
Es badana delincuencial debe ser castigada, no mas votos para ese genocida sociópata.
Eduardo Rodriguez(4745)Hace 30 minutos
En la lista del honorable Centro Democratico no pueden faltar, Santiago Uribe Velez, Mario Uribe Escobar, Oscar Iván Zuluaga, Luis Guillermo Giraldo, Jorge Noguera, Diego Cadena, Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacios Betancourt, Alberto Velasquez Echeverry, Salvatore Mancuso, Salvador Arana, Miguel Pinedo Vidal, Edgar Ulises Torres, Hector Julio Alfonso López, Musa Abraham Besaile Fayad, Alvaro Ashton Giraldo, Zulema del Carmen Jattin Corrales, Dieb Maloof, Miguel Ade la Espriella etc, etc
Michael Myers(apgw0)Hace 32 minutos
Apague rapidito y nos vamos ...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.