Uribe refuerza las riendas del Centro Democrático para definir fichas al Congreso y la Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó las riendas del Centro Democrático para sus procesos presidenciales. Foto: Óscar Perez

La última semana en el Centro Democrático ha sido crucial en la definición de su estrategia para enfrentar las elecciones del 2026. En medio de tensiones internas tanto en el escenario presidencial como legislativo, la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a relucir al tomar con mucha más fuerza las riendas de su bancada para organizar los procesos con los que buscan volver al poder. Pero aún falta por afinar los detalles finales.

Por lo menos cuatro reuniones entre las más importantes figuras del uribismo se sostuvieron en...