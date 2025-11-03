Las regiones donde el tiempo se detuvo: así se hizo el especial #FuturoEnPausa

#FuturoEnPausa abarcó seis regiones y contó las historias de sus habitantes. Foto: Carlos Eduardo Díaz Rincón

Pasarían seis meses antes de que la primera historia de #FuturoEnPausa viera la luz. En ese tiempo, 17 periodistas estuvieron encaminados hacia un solo objetivo: contar y retratar a viva voz las historias de las personas que se niegan a quedarse en el olvido, a vivir en los márgenes de la indiferencia estatal. Pero para mantener la fidelidad de esos relatos, tendrían primero que ser conocidos en primera persona.

Fueron seis viajes en el lapso de tres meses: Nueva Venecia, Magdalena; Leticia, Amazonas; Puerto Carreño, Vichada; Busbanzá, Boyacá;...