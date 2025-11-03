Logo El Espectador
Las regiones donde el tiempo se detuvo: así se hizo el especial #FuturoEnPausa

Ante el abandono del Estado, se mantienen los reclamos desde todos los rincones de Colombia para que el centro del país voltee la mirada hacia las comunidades que resisten. Este especial de El Espectador recopila las historias de esas personas y comunidades que mantienen vivas sus tradiciones, sus prácticas y la esperanza de que un futuro diferente es posible.

Redacción Política
03 de noviembre de 2025 - 04:03 p. m.
#FuturoEnPausa abarcó seis regiones y contó las historias de sus habitantes.
Foto: Carlos Eduardo Díaz Rincón

Pasarían seis meses antes de que la primera historia de #FuturoEnPausa viera la luz. En ese tiempo, 17 periodistas estuvieron encaminados hacia un solo objetivo: contar y retratar a viva voz las historias de las personas que se niegan a quedarse en el olvido, a vivir en los márgenes de la indiferencia estatal. Pero para mantener la fidelidad de esos relatos, tendrían primero que ser conocidos en primera persona.

Fueron seis viajes en el lapso de tres meses: Nueva Venecia, Magdalena; Leticia, Amazonas; Puerto Carreño, Vichada; Busbanzá, Boyacá;...

Por Redacción Política

JURISCONSULTO(23532)Hace 39 minutos
Muy buen recorrido geográfico por las penurias que soportan nuestra gente colombiana
