19 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Así se moverá De la Espriella para impulsar su agenda en el Congreso
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene fijadas tres iniciativas como prioridades para los próximos meses: un “programa de ajuste fiscal”, su plan nacional de desarrollo y el presupuesto general de 2027. El actual mandatario, Gustavo Petro, también tiene metas propias antes de pasar a la oposición: otra reforma tributaria y un proyecto antifracking.
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