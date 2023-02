Así será el trámite de la reforma a la Salud

AME4392. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/02/2023.- (i-d) El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, posan hoy con el texto de la reforma a la salud durante el acto público de su radicación ante el Congreso, en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano presentó este lunes la reforma de la salud, que lleva semanas causando debates en el país, y con la que pretende, si se aprueba en el Congreso, llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El gobierno de Gustavo Petro radicó este lunes la reforma a la Salud, liderada por la ministra Carolina Corcho. Son más de 152 artículos y 65 páginas que llegaron en un primer momento a la secretaría de la Cámara. Se espera que en los próximos días se radique el decreto con el que se incluirá este texto en el listado de proyectos que se pueden debatir durante las sesiones extraordinarias. No obstante, como señaló el representante Alejandro Vega, existe el debate de si este proyecto, como ley estatutaria, puede o no discutirse en extraordinarias, pues otras leyes ya aprobadas se han hundido en la Corte Constitucional por este aspecto.

Mientras que no se emita el decreto, la reforma no puede debatirse oficialmente en comisiones sino hasta después del 15 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso consagradas en la Constitución. Sin embargo, se puede adelantar discusiones informales con los congresistas, por fuera de los espacios oficiales de sesiones, y audiencias públicas, en las que normalmente participan diferentes sectores de la sociedad civil para llevar sus observaciones y preocupaciones que tengan sobre el articulado.

Ya cuando se emita el decreto que incluya la reforma en las extraordinarias o se llegue el 16 de marzo, oficialmente puede comenzar el trámite de esta iniciativa. Debido a su tema, obligatoriamente debe ser asumido por la Comisión Séptima de la Cámara, presidida por el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf y cuyos temas principales son la seguridad social, régimen prestacional, estatuto del trabajador, salud y más relacionados.

En este punto hay que hacer una precisión y es que aún no hay certeza de si el gobierno radicará o no un mensaje de urgencia para impulsar este proyecto. De no presentarlo, se debe hacer el trámite común y corriente, que incluye una vuelta de dos debates en Cámara , uno en comisión y otro en plenaria, y luego pasar por el mismo procedimiento en Senado. Como en todos los proyectos que se discuten en el legislativo, se deben respetar unos tiempos entre debates. Luego de radicarse y aprobarse en comisión, se deben esperar al menos 8 días para que pueda ser discutido en debate en plenaria. Luego, en el tránsito de Cámara a Senado se debería esperar al menos 15 días para que pueda comenzar nuevamente el trámite.

El panorama de tiempos y procedimientos cambian un tanto si llega presentarse el mensaje de urgencia por parte del presidente Gustavo Petro. La discusión se hará un tanto más breve y ágil, pues se unen en una sola convocatoria a las comisiones Séptima de Cámara y Senado, se celebra lo que se denomina comisiones conjuntas. Luego, las plenarias de ambas corporaciones se realizan por separado, pero se hacen de forma paralela, por lo que el Gobierno se terminaría ahorrando al menos un mes en el tiempo que toma las discusiones. Aunque este punto es polémico, pues incluso algunos que hacen parte de la bancada de gobierno se han quejado en otros proyectos que el mensaje de urgencia no ha dejado debatir con el tiempo suficiente las iniciativas.

La reforma radicada este lunes tiene una condición especial y es que es un proyecto de ley estatutaria, puesto que entra a regular un derecho fundamental como lo es la salud. Esto termina cambiando un tanto el trámite en comparación a las leyes ordinarias. Por ejemplo, el ordenamiento colombiano fija plazo de un año para que haga su respectiva vuelta en Cámara y Senado.

Además, cambia la cantidad de votos necesarios para que los informes de ponencia, cada artículo y otros aspectos sean aprobados. Normalmente, si hay quórum decisorio, no importa la cantidad de votos que haya, si son más los positivos que los negativos, se aprueba. En cambio, con una estatutaria, obligatoriamente se necesita la mitad más uno de las votaciones para que sea aprobado.

Esto, traducido a la reforma a la salud implica que en la Comisión Séptima de Cámara, que tiene 21 miembros, debe obtenerse al menos 12 votos para aprobar cada punto. En la homologa de Senado, que tiene 14 miembros, se deberían sacar al menos 8 votos. En cuanto a plenarias, debe obtener 54 votos positivos en Senado y 95 en Cámara para que puedan aprobarse los puntos.

El ambiente político para la reforma

A la espera de que los congresistas estudien a profundidad el articulado, en la previa pareciera que la reforma no cuenta con todos los apoyos asegurados para que pase. En cuanto a la Comisión Séptima de Cámara se cuenta con la ventaja de que el presidente es Agmeth Escaf, que hace parte del Pacto Histórico y es claro que le dará prelación en el agendamiento al proyecto. Además, 6 de los 21 representante de esta célula son del Pacto, Comunes y la Alianza Verde, aunque este último partido también ha marcado distancia en algunas iniciativas de gobierno.

El tema en la Séptima de Senado no es tan fácil porque allí solo tendrían los apoyos garantizados de tres senadores. Además, la presidenta es Norma Hurtado, de la U. Esta colectividad, a través de su presidenta, Dilian Francisca Toro, ya ha expresado algunos temores frente al posible texto que se iba a radicar. Esto podría hacer que el texto no tenga misma prelación que en Cámara.

Por otro lado, los otros partidos de gobierno (la U, liberales y conservadores) ya han expresado sus temores a algunos de los posibles enfoques de la iniciativa, como lo sería el papel que quedaría jugando las EPS en ella. Por eso, a pesar de que son de gobierno, no se podría asegurar que le den el sí. Estos serían al menos ocho votos en duda en Séptima de Cámara y tres en la de Senado.

Además, están los votos del Centro Democrático y Cambio Radical, que lo más probable es que sean en contra de la iniciativa de gobierno: esto implicaría al menos dos votos negativos en comisión de Senado y cuatro en la respectiva célula en Cámara. De esta forma se puede decir que, por el momento, el panorama de la reforma a la salud no es claro y puede que se termine hundiendo, como ya ha ocurrido en anteriores gobiernos.