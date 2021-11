En el Gimnasio Moderno, a esta hora, se dieron cita 10 precandidatos y precandidatas a la Presidencia para el debate que lidera El Espectador, Temblores y Fescol que tiene como tema central la Policía: ¿es necesaria una reforma a la institución? ¿Se debe desmontar el Esmad? ¿La Policía debería estar adscrita al Ministerio del Interior?, entre otras preguntas que los y las invitadas responderán.

Al debate asistieron Roy Barreras, de La fuerza por la paz; Camilo Romero, de la Alianza Verde; Francia Márquez, de Soy porque Somos; Alejandro Gaviria, de Colombia tiene futuro; Rodrigo Lara, del Nuevo Liberalismo, Juan Fernando Cristo, de En Marcha; Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia; Gustavo Petro, de Colombia Humana; Paloma Valencia, del Centro Democrático; y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. A la cita, aún no ha llegado Carlos Amaya, de la Alianza Verde, quien fue uno de los que confirmó su asistencia.

El debate se hará en cuatro ejes temáticos. El primero tratará el tema de la relación de la Policía con las poblaciones históricamente marginalizadas, como habitantes de calle, comunidad LGBT+, afrodescendientes, indígenas, consumo de drogas, entre otros.

Sobre estas relaciones, Roy Barreras señaló que la Policía ha sido la institución que más vínculo y cercanía ha tenido con las poblaciones históricamente marginalizadas, pero el problema ha sido cómo se ha construido dicha relación.

“Cuando el Estado hace relación con la exclusión y ha determinado a un enemigo interno, que son los jóvenes, indígenas, afro, personas trans, por supuesto la relación de la Policía como cuerpo armado es atacar a ese enemigo. Y el resultado es la pérdida de la legitimidad y la exclusión”, dijo. Esta premisa, a su juicio, debe atravesar una reforma de inclusión y cercanía.

Sobre el tema de drogas, Rodrigo Lara tomó la palabra y habló sobre la necesidad de atacar la adicción que termina alienando a los consumidores y el negocio alrededor de esta, puesto que, señaló, “donde hay microtráfico, hay crimen organizado”. Alejandro Gaviria le hizo réplica y consideró que el problema es la relación que se ha tejido alrededor de la marihuana. “Hay que cambiar el dilema y regular de manera distinta el cannabis de uso adulto y enfocarse en los delitos de alto impacto”, comentó.

Como tercer tema, sobre los habitantes de calle, Gustavo Petro propuso el cambio del paradigma de la protección, que no sea una protección al Estado, sino al ciudadano y garantizarles los derechos fundamentales a este grupo poblacional.

Para Francia Márquez, la relación de la Policía con las comunidades étnicas ha estado dictada por la desigualdad racial, patriarcal y colonia. Para ello, es necesario “Una formación antriracia y antipatriarcal. La Policía agrede de su poder en términos a la gente racializada, empobrecida y de género. Una transformación en ese sentido para la dignidad de los que ellos no consideran sujetos”, apuntó. Juan Fernando Cristo insistió que la relación de la Policía con la ciudadanía en territorios alejados debe cambiar tras la firma del Acuerdo de Paz.

El último tema de este bloque temático tocó el asunto de la prostitución. “Hay un tema de si la actividad es legítima porque se ve la persecución. Es un sexismo de la Policía. Hay que despejarla de elementos como la Policía Antinarcóticos y la de tránsito”, dijo Paloma Valencia, apelando por promover figuras como el sheriff. Federico Gutiérrez insistió en la necesidad de acompañar a las trabajadoras sexuales y no reprimirlas. “Otra cosa es explotación sexual, que debe ser investigada y judicializada”, complementó.

El segundo bloque temático puso como tema central la seguridad ciudadana. Alejandro Gaviria, para responder la pregunta sobre la seguridad en las zonas rurales, insistió en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz. “De esos incumplimientos se derivan muchos de los problemas de la generación de oportunidades en la periferia del país. El segundo es una política integral para generar oportunidades en la periferia. Hay una ausencia del Ejército como si se hubiera bajado la guardia”, comentó.

Petro interpeló su propuesta y le apostó más por la redistribución de la tierra. “El 90% de la tierra está en el 1% de la población. Esa es la causa de la conflictividad. Hay que democratizar la vida del campo. Un cambio en el campo con una reforma agraria. Si les damos esas oportunidades baja el poder político de las mafias”, señaló el senador de la Colombia Humana.

¿Es necesario el patrullaje militar? Para el senador Lara es una figura excepcional y debe prestarse en situaciones de caos absoluto del orden público y la Policía, como dijo, debe ser la responsable de la respuesta que tenga la asistencia militar, como la institución encargada del vínculo directo con la ciudadanía. En cambio, para el exministro Cristo la asistencia militar a la Policía se debe desincentivar cada vez más.

Sobre el tema de la relación de la Policía en las zonas urbanas, Juan Manuel Galán propuso el cambio de la vigilancia por cuadrantes a vigilancia por vecendario y adoptar una política social para la lucha frontal contra las estructuras criminales. Federico Gutiérrez replicó a Galán y criticó que las propuestas estén enfocadas, a su juicio, en debilitar y reprochar el actuar de la Policía.

“Veo un desprecio contra nuestra Fuera Pública. Claro que tiene que haber transformación de la Fuerza, que etsé marcada en respeto por los DD.HH., pero no es solo responsabilidad de la Policía, es un sistema judicial, penitenciario, que necesita de más policía judicial y más investigación criminal de estructuras criminales”, dijo el exalcalde de Medellín.

La tercera pregunta le apuntó hacia el modelo de cuadrantes. Roy Barreras dijo que el Acuerdo de Paz introdujo temas de seguridad que tocan el modelo de cuadrante, pero estos han tenido un obstáculo. “Decidieron hacer trizas la paz”, comentó. Paloma Valencia le replicó y, comentó, a su juicio que el Gobierno sí ha cumplido y ha evitado la muerte y hurto de miles personas, trabajo que, a su juicio, nadie agradece.

En la cuarta pregunta, Francia Márquez quiso señalar los indicadores de evaluación de la Policía. Para ella, “hay que privilegiar a una Policía civil y comunitaria, que no represente peligro a la sociedad empobrecida, que es la mayoría. Pensar la seguridad como presión es una equivocación. Los delitos son consecuencias de un Estado que no ha garantizado los derechos económicos y sociales de una sociedad. Es la limpieza social lo que ha primado en los barrios populares y no el bienestar económico”, opinó.

La senadora Valencia la contradijo y defendió el papel del Gobierno y la Fuerza Pública. “Este es una democracia que ha enfrentado a las Farc, al paramilitarismo, a los carteles de la droga”. La lideresa y activista le respondió a su vez: “Paloma y yo somos del mismo departamento, el asunto es que la democracia aplica para ella y no para mí. Cómo se puede llamar democracia cuando las mujeres empobrecidas van a trabajar a casas de familia y regresan a enterrar a sus hijos”.

El tercer bloque del debate comenzó con la temática de la protesta social. ¿Cómo implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? “No se puede permitir la violación de los derechos, menos en una entidad que representa al Estado. Una cosa es la propuesta pacífica, que debe ser garantizada, y otra cosa son los bloqueos. La Policía debe garantizar los derechos de uno van hasta de los otros. Debe haber una cátedra obligatoria de derechos humanos y es para todo, incluyendo a nuestros policías y el Esmad. No puede haber doble discurso. Derechos humanos para todos”, respondió Federico Gutiérrez.

El senador Petro le cuestionó el por qué no respondió directamente la pregunta. “La principal recomendación es que pase la Policía al Ministerio del Interior. Usted no respondió Fico, yo sí trasladaría la Policía”, dijo Petro.