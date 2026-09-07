Así buscan destrabar la relación entre el Congreso y el Gobierno: vienen días determinantes

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d). Foto: El Espectador

Si bien la relación entre el Congreso y el Gobierno no es aún del todo fluida, los intentos por esquivar una fractura definitiva serán potenciados. Los debates sobre apuestas determinantes para el presidente Abelardo de la Espriella se han estancado por la no asistencia de los ministros al Capitolio, lo cual molestó incluso a una parte de la bancada oficialista; no obstante, se busca que los escenarios de entendimiento no se resquebrajen más.

Y las señales son varias. Desde el Centro Democrático y el Partido Conservador –bancadas que suman 77...