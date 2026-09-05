Así va la seguridad con De la Espriella tras la caída de ‘Bendito Menor’ | La Mesa Redonda

Captura de un video cedido por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella (c), hablando durante una rueda de prensa este viernes, en Riohacha (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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En los últimos días, el presidente Abelardo de la Espriella trazó la línea de seguridad durante su administración. Desde las últimas semanas se ve el giro de 180° en su política para enfrentar a los grupos armados.

Entre las medidas están el reactivar el uso de glifosato en el uso de cultivos de coca; las órdenes de extradición hacia Estados Unidos de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”; y por último, el freno a los intentos de negociación con los Comuneros del Sur, las bandas de Medellín, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF).

Esto se suma a varios ataques a grupos armados. El último de ellos fue la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de una operación de la Policía Nacional en La Guajira. Los hechos se registraron en la noche del 4 de septiembre y generaron la caída de al igual que de su compañera sentimental y dos de sus escoltas.

La ruta de De la Espriella también incluye bombardeos a las disidencias de las Farc de alias Calarcá, donde han caído varios menores de edad. Aunque un juez de la República le pidió a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas abstenerse de realizar bombardeos en zonas en las que exista información sobre posible presencia de niños, niñas y adolescentes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó como “absurdo e inconstitucional” el fallo de un juez que frenó este tipo de operaciones aéreas.

Estas medidas se posesionan con la entrada de Colombia con el Escudo de las Américas y la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Barranquilla en los próximos días.

Vea el capítulo de La Mesa Redonda para enterarse de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno:

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