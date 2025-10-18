Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Así viven en Neira, Caldas, uno de los pueblos con más ancianos en Colombia

Leonardo Botero Fernández y Catalina Mesa Urquijo
18 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com

Por Catalina Mesa Urquijo

Profesional en Periodismo y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Realizadora Audiovisual apasionada por contar historias a través de la fotografía y el video.cmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Neira

Caldas

Pueblos de Colombia

municipios de Colombia

adultos mayores

envejecimiento en Colombia

Futuro en Pausa

vejez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.