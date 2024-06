Así votó la Cámara de Representantes en el último debate de la reforma pensional

Cuarto debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro obtuvo el visto bueno en el Congreso tras un trámite lleno de polémicas y advertencias sobre una “lluvia de demandas” que llegará por parte de la oposición. Con 86 votos a favor en la Cámara de Representantes, superó su último debate con una estrategia del oficialismo que logró el apoyo a una propuesta que buscaba aprobar el articulado tal y como había llegado del Senado.

Así, el Gobierno logró evitar la discusión sobre los 90 artículos y cerca de 500 modificaciones que quedaron pendientes en la plenaria de la cámara baja, así como el proceso de conciliación que tendría que haber cumplido en caso de que el texto de la reforma tuviera alguna modificación en el debate. La propuesta que resultó en la victoria del oficialismo tuvo el apoyo de integrantes de varias bancadas.

Desde los partidos tradicionales, los representantes Alfredo Ape Cuello, Fernando Niño, Ruth Caycedo, Gerardo Yepes y Jorge Quevedo, del Partido Conservador, dieron el sí. En el Partido Liberal, los representantes Óscar Sánchez, Mónica Bocanegra, Gilma Díaz, Germán Rozo, Sandra Aristizábal, Olga González, Karyme Cotes, Dolcey Torres, Silvio Carrasquilla, Álvaro Monedero, Héctor Chaparro, Andrés Calle, Elizabeth Jay-Pang, Carlos Ardila, Diego Patiño y María Eugenia Lopera apoyaron la propuesta.

Ciertos legisladores del Partido de la U dieron el visto bueno. Estos fueron los congresistas Julián López, Teresa Enríquez, Eliércer Salazar, Álvaro Londoño, Wilmer Carrillo, Saray Robayo, Milene Jarava, Hernando Guida, Ana Paola García, Alexander Guarín y Astrid Sánchez. Desde Alianza Verde, los representantes Camilo Londoño, Martha Alfonso, Santiago Osorio, Olga Velásquez y Gloria Rodríguez también ayudaron a que la reforma pasara el último debate.

Los cinco congresistas de Comunes en la Cámara— Carlos Carreño, Germán Gómez, Pedro García, Luis Alberto Albán y Jairo Cala— votaron a favor. La legisladora Ana Monsalve (de la curul Afro), también dio el visto bueno, así como 14 de los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep): Leonor Palencia, Karen Juliana López, Karen Manrique, Jorge Chechiaro, Orlando Castillo, Luis Ricardo Buelvas, William Aljure, Gerson Montaño, James Mosquera, John González, Jorge Tovar, Juan Pablo Salazar, Jhon Núñez, Diógenes Quintero y Haiver Rincón.

En el Pacto Histórico, votaron positivamente los representantes Leyla Rincón, Agmeth Escaf, Ingrid Aguirre, Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Eduard Sarmiento, Gabriel Parrado, Erick Velasco, Mary Anne Perdomo, Pedro Suárez, Tamara Argote, Alfredo Mondragón, David Racero, Cristóbal Caicedo, Gabriel Becerra, Alirio Uribe, Heráclito Landínez, Norman Bañol, Gildardo Silva, María del Mar Pizarro, Susana Gómez, Gloria Arizabaleta, Jorge A. Ocampo y Dorina Hernández.

Los votos negativos fueron 32. En el Pacto Histórico, manifestaron su rechazo los representantes Andrés Cacimance, Alexandra Vászquez y Karmen Ramírez.

En contra de la proposición estuvieron, desde los partidos tradicionales: Juana Carolina Londoño, Daniel Restrepo, Juliana Aray, Libardo Cruz, Ingrid Sogamoso, Luis Suárez, Andrés F. Jiménez, Ciro Rodríguez, Andrés Montes y Luis Eduardo Díaz (del Partido Conservador); y Octavio Cardona, Aníbal Hoyos, Carlos F, Quintero y Juan Carlos Losada (todos del Partido Liberal). En el Partido de la U, Jorge E. Tamayo y Camilo Ávila no dieron su apoyo al texto, así como Jaime Salamanca, Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo y Catherine Juvinao (todos de Alianza Verde).

Dos congresistas de las Citrep— Juan Carlos Vargas y Diógenes Quintero—, votaron en negativo. También lo hicieron Wilder Escobar (Gente en Movimiento), Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez (ambos del Nuevo Liberalismo).

Los votos negativos no incluyeron a las bancadas del Centro Democrático ni de Cambio Radical, las cuales son oposición al Gobierno y no votaron. Desde estos partidos, así como de otros que estuvieron en contra, vienen los llamados para demandar la reforma pensional en caso de convertirse en ley, pues señalan que esta no tuvo la discusión que necesitaba.

¡Hasta el debate de la reforma pensional se lo robaron!



La tramposa aprobación del proyecto en la plenaria de Cámara es una vergüenza.



86 representantes aprobaron un proyecto en medio de las graves denuncias de corrupción en el propio Congreso y que salpican al Gobierno y a… — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 15, 2024

