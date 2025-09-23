La pelea por la jefatura de Asocapitales se definirá tras siete meses de interinidad

Los alcaldes Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez habrían dado sus guiños a quienes figuran como los candidatos de la puja: Andrés Santamaría (segundo de izq. a der.) y Jaime Andrés Beltrán (segundo de der. a izq.). Foto: Archivo Particular

Siete meses de interinidad en la jefatura de Asocapitales finalizarán este martes, en una elección dividida entre lo político y lo técnico. Los 34 asientos de la organización elegirán el reemplazo de Luz María Zapata en la dirección, en una pelea por el poder que ya estaría dividiendo a los dirigentes de las tres capitales que aportan el 75 % del presupuesto a la institución.

Como en la salida de Zapata, que tuvo detrás movimientos que ella misma denunció como violencia de género, acoso laboral y persecución política, desde varios despachos...