No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La pelea por la jefatura de Asocapitales se definirá tras siete meses de interinidad

La decisión se tomará entre dos figuras impulsadas por los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín), quienes hacen parte del grupo de capitales que aporta el 75 % del presupuesto de la organización. La puja será determinante para la relación de las ciudades con el “Gobierno del cambio” en su último año.

María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
23 de septiembre de 2025 - 11:03 a. m.
Los alcaldes Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez habrían dado sus guiños a quienes figuran como los candidatos de la puja: Andrés Santamaría (segundo de izq. a der.) y Jaime Andrés Beltrán (segundo de der. a izq.).
Los alcaldes Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez habrían dado sus guiños a quienes figuran como los candidatos de la puja: Andrés Santamaría (segundo de izq. a der.) y Jaime Andrés Beltrán (segundo de der. a izq.).
Foto: Archivo Particular

Siete meses de interinidad en la jefatura de Asocapitales finalizarán este martes, en una elección dividida entre lo político y lo técnico. Los 34 asientos de la organización elegirán el reemplazo de Luz María Zapata en la dirección, en una pelea por el poder que ya estaría dividiendo a los dirigentes de las tres capitales que aportan el 75 % del presupuesto a la institución.

Como en la salida de Zapata, que tuvo detrás movimientos que ella misma denunció como violencia de género, acoso laboral y persecución política, desde varios despachos...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Asocapitales

Carlos Fernando Galán

Federico Gutiérrez

Jaime Andrés Beltrán

 

Álamo(88990)Hace 25 minutos
Hola, parece que en EE los editores viven en vacaciones. Qué tal si ensayan una mejor redacción, ¡empezando por la indicación del lugar de estos fulanos en la fotografía!
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 34 minutos
Ojalá los gobernadores no cometan el desatino de elegir al de Antioquia. Sería un pésimo mensaje para el presidente y el ministro de Hacienda.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 46 minutos
Hay plata?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar