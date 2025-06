Arranca una agitada semana política tras el atentado contra Miguel Uribe

Plenaria del Senado, en la que fue archivado con 55 votos por el “sí” y 29 por el “no”, el proyecto de acto legislativo que buscaba permitir el transfuguismo Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, el panorama político arranca la semana con una agenda agitada.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que este lunes, a las 2:00 de la tarde, se reunirá la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Al encuentro asistirán ministros, representantes de partidos políticos y organismos de control, con el objetivo de evaluar medidas de seguridad para quienes participarán en las elecciones.

También hoy está previsto que arranque la discusión de la reforma laboral en el Congreso. Por motivos de seguridad, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, informó que se restringirá el ingreso del público al Capitolio.

De hecho, en el consejo de seguridad de este domingo, el presidente Gustavo Petro ordenó ampliar los sistemas de protección para los miembros de la oposición y las familias de los integrantes del Gobierno nacional, “ante las nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y presidente”. Uno de los reparos de la oposición tras el ataque fue, precisamente, que el precandidato presidencial solo contaba con dos escoltas al momento del atentado.

Además, a las 5:00 p.m. el presidente Petro sostendrá una reunión con los partidos. A este encuentro también está invitado el presidente del Senado, Efraín Cepeda; el de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, y los presidentes de las comisiones constitucionales del Congreso. No obstante, ya ha empezado una desbandada de partidos que no asistirán. Germán Córdoba, director de Cambio Radical; el expresidente César Gaviria, del Liberal, y Cepeda, como presidente del Senado, anunciaron que no irán.

Además, el miércoles el Gobierno tiene programada una nueva jornada de movilizaciones. Petro anunció que se sumará a las marchas en Cali y se espera que ese día se firme, por decreto, la convocatoria a una consulta popular. El mandatario advirtió que los ministros que no respalden la iniciativa quedarán por fuera del gabinete.

En todo caso, y como lo comentó el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y secretario general de Unión Patriótica, se espera que entre este lunes y martes, las fuerzas que convocaron a la manifestación del miércoles definan si seguirán adelante o si pospondrán su realización.

Por ahora, Uribe sigue luchando por su vida tras recibir tres disparos en el barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón (Bogotá). Según el último parte médica de la Fundación Santa Fe, su estado es “de máxima gravedad” y su pronóstico es reservado.

