Miguel Uribe y sus últimas apariciones públicas antes del atentado: esto dijo

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático falleció este lunes tras el atentado que ocurrió el pasado 7 de junio en medio de un evento proselitista en Bogotá. El hecho detuvo temporalmente la contienda electoral en la que él, como muchos otros, adelantaban giras y mítines para comenzar a sumar apoyos.

Redacción Política
11 de agosto de 2025 - 08:03 p. m.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de julio.
Foto: Redes Sociales

El senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) definía su estilo como “combativo”, con un liderazgo “firme” y “convocante”. Desde la bancada de oposición era uno de los que tenía un tono más fuerte al hablarle al gobierno de Gustavo Petro, con quien compartía poco o nada a nivel ideológico, y su campaña —frenada súbitamente por el atentado que le cobró la vida—se iba perfilando para parecerse más a la de uno de los íconos de su orilla política: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cuya posesión fue invitado el pasado 20 de...

