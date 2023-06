Audios de Benedetti amenazan al gobierno Petro; él dice que están manipulados

Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Collage: Paula Sánchez

La novela por la pelea entre el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, está lejos de terminar. En la noche del domingo, la revista Semana publicó una serie de audios de Benedetti en los que parece amenazar al gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen.

“Nos caemos todos, hijueputa”, dice Benedetti en un audio.

En los audios, que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti está molesto por no ser atendido por el gobierno la semana pasada. El exembajador manifestó sentirse “humillado”.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, señaló Benedetti en los audios recogidos por Semana.

Lo más destacado de los audios hasta ahora parece ser la amenaza de Benedetti de “prender el ventilador” sobre el financiamiento de la campaña Petro, para la que dijo haber conseguido 15.000 millones de pesos. Según el exfuncionario, sus movimientos fueron claves para la victoria.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha en los audios, “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, agrega.

El gobierno no se ha pronunciado sobre los audios publicados, pero el exembajador Benedetti ya ofreció un primer comentario. Además de presentar excusas a Petro y Sarabia, el exfuncionario dijo que los audios estaban “manipulados”.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

