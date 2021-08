El encuentro se dará por fuera del marco de la Comisión de la Verdad, pues el expresidente Uribe considera ilegítimas las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz. No obstante, el padre Francisco de Roux escuchará su versión del conflicto armado.

Aunque todavía no hay fecha del encuentro, es oficial: El padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se reunirá a hablar del conflicto armado con el expresidente Álvaro Uribe. La idea, sin embargo, no es nueva: como han sido varios los exjefes de Estado que han rendido su testimonio ante la Comisión sobre lo que ocurrió en la guerra, varios sectores del país compartieron por un tiempo la pregunta de si Uribe lo haría o no.

Esa inquietud se vio resulta en junio de este año. A mediados de ese mes, el expresidente, y exsenador del Centro Democrático dijo que no declararíaante la Comisión de la Verdad su versión del conflicto durante los ocho años en los que fungió como primer mandatario. Lo hizo después (y como respuesta) del testimonio que dio el expresidente Juan Manuel Santos sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, ocurridas entre 2006 y 2009, cuando el era el ministro de Defensa de Uribe.

La negativa de Uribe responde a que él (como siempre ha dicho) considera ilegítimo el Acuerdo de Paz, firmado en el gobierno de Santos, y que dio paso a la creación de las instituciones del sistema de justicia transicional, del que hace parte la Comisión, no como juez sino como entidad para reconstruir la verdad.

“Yo participé, con un grupo de colombianos de la promoción del No en el plebliscito y no respetaron el resultado. Lo enmendaron con una proposición en el Congreso y eso me priva de asistir a la Comisión de la Verdad”, ha expresado en diversas ocasiones.

A pesar de la negativa del exsenador, el padre De Roux reiteró en las emisoras del país que él respetaba la postura de Uribe y que estaba dispuesto a escucharlo por fuera del marco de la Comisión de la Verdad. “Quien viene a la Comisión, viene voluntariamente”, recordó De Roux el pasado 17 de junio, enfatizando en que la Justicia Especial para la Paz era la encargada de juzgar, y no la entidad de la que es presidente.

Por ello, luego de un vaivén de posiciones encontradas, se concretó que el padre De Roux escuchará la versión del exmandatario por fuera de la Comisión. Cabe recordar, además, que el presidente de la Comisión y Uribe se conocen desde hace años y guardan respeto y amistad mutua. “La Comisión recibe a cada persona como la persona quiera hablar. En el caso de Uribe no va a ser en el formato habitual”, le dijo De Roux a Semana.

Y aunque aún no se conocen los detalles de cuáles son los términos de ese encuentro, es un paso importante pues podría significar un avance para la construcción de la verdad por parte de un actor (Uribe) que ha mantenido su postura y la de su partido bajo la negación del Acuerdo de Paz y de las instituciones que de él nacieron.