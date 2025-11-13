Este es el impacto de los líos judiciales de Benedetti en la agenda del Congreso ¿se frenarán proyectos?

Ministro del Interior durante el debate de la Reforma Laboral realizado en la Comisión Cuarta – Senado de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La ausencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la última semana en el Congreso de la República, ha representado un retraso significativo para la agenda legislativa del gobierno nacional que podría derivar en el hundimiento de hasta seis iniciativas clave para la Casa de Nariño. El jefe de la cartera política mantiene una agenda paralela en el apartado judicial que repercutiría negativamente para los intereses del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Y es que el último periodo legislativo para la administración...