Este es el impacto de los líos judiciales de Benedetti en la agenda del Congreso ¿se frenarán proyectos?

Cerca de seis iniciativas claves para la Casa de Nariño se encuentran estancadas en el Capitolio. Sectores del oficialismo urgen por la presencia del ministro del Interior para lograr avances, pues hasta los proyectos que transitan en la Cámara, fiel al Ejecutivo, están en un “trancón” legislativo.

Redacción Política
13 de noviembre de 2025 - 01:03 a. m.
Ministro del Interior durante el debate de la Reforma Laboral realizado en la Comisión Cuarta – Senado de la República
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La ausencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la última semana en el Congreso de la República, ha representado un retraso significativo para la agenda legislativa del gobierno nacional que podría derivar en el hundimiento de hasta seis iniciativas clave para la Casa de Nariño. El jefe de la cartera política mantiene una agenda paralela en el apartado judicial que repercutiría negativamente para los intereses del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Y es que el último periodo legislativo para la administración...

Por Redacción Política

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Armando Benedetti

Gustavo Petro

Cristina Lombana

Magistrada Cristina Lombana

Benedetti Allanamiento

micorriza(d243q)Hace 1 minuto
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?
