El expresidente, quien fue ministro en la Presidencia de Virgilio Barco, dijo que nunca conoció, ni supo del actuar del espía israelí Rafi Eitan, supuestamente contratado por eso gobierno y que habría recomendado exterminar a los integrantes del partido político. Sí habló de la supuesta responsabilidad del exdirector del DAS.

En medio de la controversia por la columna del periodista Alberto Donadio, en la que revela una supuesta relación del gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), este domingo el expresidente César Gaviria –quien fungió como ministro de Hacienda y luego de Gobierno en ese mandato– se refirió al episodio y a la presunta participación del espía israelí Rafi Eitan.

Lea también: “Es una fantasía, es ‘fake news’”: biógrafo de Virgilio Barco sobre responsabilidad en exterminio de la UP

En entrevista con el portal Los Danieles, en el que Donadio publicó su información, el expresidente manifestó que, si bien sabía de la existencia del espía –quien fue contratado para formular recomendaciones sobre cómo acabar con la guerrilla de las Farc, entre ellas supuestamente “eliminar” a miembros de la UP–, nunca oyó, ni supo qué hizo en el gobierno.

“Nunca oí nada tan preciso del señor Eitan. Sí oí que existió, pero no lo conocí, no sé qué hizo, no sé qué firmó”, manifestó Gaviria quien, frente al exterminio, atribuyó responsabilidades a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, así como a grupos de autodefensas, al mercenario israelí Yair Klein (que llegó en la década de los ochenta a Colombia para entrenar a paramilitares) y al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez.

En esa línea, sostuvo que tanto él como Barco se equivocaron al confiar en Maza Márquez: “¿En qué se equivocó Barco y yo también? Confiamos en el general Maza y Barco confiaba en él de una forma ciega (…) Barco pensaba que Maza era una persona confiable y le creía todo”, explicó Gaviria, en referencia a la supuesta relación para fraguar el exterminio de la UP entre el DAS Y Yair Klein.

Lea también: ¿Qué tuvo que ver Virgilio Barco con el exterminio de la Unión Patriótica?

“Hay que ver lo que hizo Maza con Klein. Como lo trataban y como lo recibían en el aeropuerto con carros del DAS”, agregó. Sin embargo, cuestionado si hay una relación estrecha y una conexión para el genocidio entre Yair Klein y el espía israelí Rafi Eitan, Gaviria dijo no tener “la más remota idea”.

El exmandatario, en un espacio que también compartió junto a Alberto Donadio, dijo que es muy difícil verificar la investigación del periodista, pues se hace “sobre una cosa que es de oídas” y hoy casi todos los testigos están muertos.

En respuesta, el periodista no solo reivindicó que la fuente que sustenta su revelación existe (un alto funcionario del gobierno Barco), sino que se pudo comprobar la contratación del espía, mas no una reunión en la que se habría recomendado exterminar a los miembros de la UP. “Esa prueba no existirá, pero como reconoce el profesor Malcolm Deas (biógrafo de Barco), no todo lo que sucede en el gobierno queda en los archivos”.

El periodista también contestó a Rafael Pardo, quien fuera consejero de Paz y director del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) del expresidente Barco, quien dijo no recordar “al tal Rafi Eitan”, ni reuniones a ningún título. “Estoy seguro de que el gabinete no lo supo. Qué lo iba a saber Rafael Pardo, que apenas estaba en su primer cargo público, No podemos descartar que en la Casa de Nariño haya habido reuniones secretas de las que no se hayan enterado los ministros”, explicó Donadio.

Lea también: “Es una infamia acusar a Barco de esa monstruosidad”: Rafael Pardo sobre exterminio de la UP

Ante ello, Gaviria dijo que Pardo sabe lo mismo que él de ese episodio, es decir, poco o nada: “Ese nunca fue un tema público, ni privado. Nadie nunca habló del señor Eitan, ni nada. Sí de Yahir Klein”, precisó el exmandatario.