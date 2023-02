Barranquilla preelectoral: todo gira al son de los Char

Carlos Acosta (Izq. Arriba), Miguel Ángel del Río (Der. Arriba), Alex Char (Izq. Abajo) y Antonio Bohórquez (Dere. Abajo). Foto: Archivo

Aunque para los políticos barranquilleros la puja electoral comienza justo cuando acaban los carnavales (que este año se celebrarán entre el 18 y 21 de febrero), la contienda final por la capital del Atlántico ya estaría decidida. Y tal como está el panorama político en la actualidad, la disputa en octubre sería del charismo contra el bloque que logre construir en estos meses el Pacto Histórico. Es más, varios analistas consultados por este diario han llegado a señalar que, a menos de que algo inesperado ocurra, lo más probable es que la tradicional y controvertida familia Char, con tentáculos en la política, economía y deporte de Barranquilla, vuelva a ganar en las urnas, llegando a consolidar un proyecto político de 20 años en la ciudad. No obstante, hay otros que aseguran que por primera vez en casi dos décadas están débiles y ven la oportunidad para romper con la hegemonía que comenzó en 2008.

Contrario a lo que pasa en otras ciudades del país, en el que el listado de precandidatos alcanza la docena y hasta más, en Barranquilla no hay muchos aspirantes a la Alcaldía, más allá de los que salgan de los Char y de la izquierda, que está tomando nuevos bríos por la victoria de Gustavo Petro en las presidenciales. Expertos en la movida política de la ciudad aseguran que esto se debe a una crisis de liderazgo. Para Alejandro Blanco, docente de la Universidad Libre, “hay una cultura política muy escasa, la participación está muy amarrada al clientelismo. Hay pocos liderazgos, eclipsados en gran parte por esta situación”. Por su parte, Diógenes Rosero, director de Foro Costa Atlántica y quien suena como candidato por la Alianza Verde, comentó: “En la ciudad hay un problema de liderazgos, eso está relacionado con la hegemonía de los Char. No se ha dado la renovación. Esta hegemonía genera problemas para la dinamización política del departamento. Ellos absorbieron los partidos políticos”.

Además de Rosero, que quedó en tercer lugar en las elecciones de 2019 y que le aseguró a este diario que solo se lanzará de nuevo si ve un proyecto grande que incluya aspiraciones al Concejo y Gobernación, las candidaturas por fuera de los dos bloques mayoritarios mencionados anteriormente se resumen en las postulaciones por firmas de Luis Fernando Guzmán Chams y Marco Orozco. El primero pasó a ser reconocido a nivel nacional por haber aceptado que supuestamente pagó una coima a Alejandro Char para quedarse con el contrato de construcción del megatanque, una obra para garantizar el abastecimiento de agua del sur de Barranquilla y que solo estaría funcionando al 40 % de su capacidad debido a deficiencias técnicas. En cuanto a Orozco, se trata de un joven reconocido en algunos círculos de la ciudad por haber sido el fundador del medio de comunicación por Instagram Última Hora y quien comentó que su intención es replicar su experiencia en redes sociales para apostarle a la Alcaldía: “Es una lucha contra las posibilidades, pero así me ha tocado en todos mis proyectos”.

Charismo vs. Pacto

A hoy, las candidaturas independientes tendrían pocas posibilidades para dar la pelea en octubre. El máximo contendiente a la hegemonía charista estaría en el candidato que presente el Pacto Histórico. El problema, de acuerdo con lo que afirman varios expertos cercanos a la coalición de izquierda, es la dificultad que habrá para ponerse de acuerdo y llegar a sacar un solo aspirante. “El Pacto es una convergencia que se unió en lo coyuntural y no en lo estructural. En el Pacto hay una disputa”, dijo un conocedor de la coalición, pidiendo la reserva de su nombre. El profesor Ángel Tuirán, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, también habla de una disputa “entre Nicolás Petro y los otros”, diferencias que terminarían favoreciendo a los Char, pues “el movimiento alternativo no comienza a definir nombres o aspirantes”.

Aun en medio de esas disputas en la izquierda, comienzan a sonar algunas posibles candidaturas. Por el momento, el que aparenta estar más organizado es el Polo Democrático, que incluso se habría planteado ir con listas y candidato propio si no hay consenso. Sin embargo, algunos aseveran que están a la espera de que pronto se consolide la unidad que fue el Pacto Histórico en las presidenciales: “Hay una discusión interna de los partidos. Colombia Humana no se ha podido poner de acuerdo y eso hace que se sientan disputas. Aspiramos que resuelvan sus diferencias y establezcan a sus representantes”, añade una fuente. Mientras se dan estos procesos, el Polo ha comenzado a posicionar el nombre del actual concejal Antonio Bohórquez como su ficha.

Sin embargo, en el partido, en la voz de su presidente departamental, Andrés Robles, y el concejal Receer Lee Pérez, aclaran que Bohórquez es su propuesta de candidato, más no el ungido del Pacto, aunque consideran que en el panorama que se vislumbra, no habría mejor postulación para darle pelea a los Char, teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene en la ciudad. Otros hacen mención de que en un principio había sonado un nombre de peso como el de Armando Benedetti, pero con su nombramiento en Venezuela se habría apartado del todo de la puja electoral y no habría dejado a nadie de su línea como reemplazo. Cercanos al hoy embajador confirmaron que este se encuentra lejos de todo interés político en el pulso electoral. Pero también hay quienes creen que Bohórquez, que fue segundo en votos hace cuatro años, cuando perdió con Jaime Pumarejo, podría tener un resultado mejor ahora con el empuje presidencial: “Si nosotros pudimos con las condiciones más adversas, ahora más”.

Más allá del Polo, por el Pacto Histórico también suenan el abogado Miguel Ángel del Río, reconocido por ser actualmente defensor de Aida Merlano y de la familia de Valentina Trespalacios; Cristóbal Padilla, en la junta directiva de Monómeros; María Correa, lideresa social con trabajo en la localidad de Riomar; Fernando Niño, líder de izquierda de varios años; Ronald Valdés, líder afro de la zona y director de Asoafrocol, entre otros nombres. De todos estos, el de mayor reconocimiento en la ciudad es Del Río, que incluso llegó a sonar para ser cabeza de las listas del Pacto en el Atlántico y tiene como ventaja la cercanía en el caso de Merlano, en el que los Char han salido bastante salpicados. No obstante, los expertos ponen en duda esta aspiración ante la falta de acervo en la ciudad, así fuese considerado como “el de Petro”: “Del Río no tiene capital político y las elecciones se ganan con caudal político. Es muy complejo que sea el de Petro, porque necesita un reconocimiento y un trabajo. Si no hay trabajo o contacto es muy difícil dada la historia electoral”, recalcó Tuirán. Además, este viernes Del Río aseguró que no tiene interés en aspirar.

Este panorama hace que conocedores de la movida política en Barranquilla digan que no habría muchas posibilidades de que en 2023 se saque a la familia Char de la Alcaldía. Además de la dificultad para unir a la izquierda, para el profesor Tuirán el tema pasa porque esta ha cooptado los principales aspectos de la vida en la ciudad: “Tiene un poder consolidado en lo político, lo social y lo económico. Copan muchos espacios. Tienen el equipo de fútbol (Júnior), la tienda de abarrotes (Almacenes Olímpica y Sao) y banco (Serfinanza)”. Además, de acuerdo con Alejandro Blanco, “los Char tienen una gran estructura, a veces en cuerpo ajeno. Es una estructura clientelar muy grande construida en 15 años”, y que vendría acompañada de un voto de opinión que destaca los logros que han tenido los gobiernos charistas (Alejandro Char, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo) en 16 años en el poder.

Tal es el dominio de los Char, avalados por Cambio Radical, que los partidos tradicionales (la U, Liberal y Conservador) tiene claro que su rol hasta octubre será acompañarlos. “Hemos sido aliados desde el día cero con el grupo Char. Ellos son parte del milagro de lo que es Barranquilla”, comentó a El Espectador el senador conservador Efraín Cepeda. Así las cosas, ese respaldo tradicional, la maquinaria aceitada y el voto de opinión harían pensar que la capital del Atlántico se prepara para otros cuatro años de esta familia en el poder, aunque puede haber tropiezos. Dicho clan se ha visto gravemente afectado por distintos frentes: caso Aida Merlano, denuncias por coimas en el megatanque, señalamientos de compra de votos de sus aliados políticos, reclamos de atención social insuficiente en Barranquilla, la derrota que sufrieron en las urnas durante las presidenciales, y la disminución en la aceptación de Jaime Pumarejo -que aún así se mantienen con un 65 % de favorabilidad-.

“A raíz de la campaña de Petro las cosas han ido cambiando. Ya hay pensamientos de que les vamos a ganar. Álex Char es el más fuerte, pero hay que reconocer que ha sido golpeado, ya lo vieron perder”, expresan algunos miembros del Polo.

Esta supuesta debilidad es la que tiene en duda quién iría en representación de la familia en las elecciones de octubre. En un principio se hablaba de que Carlos Acosta, que fue funcionario en las alcaldías de Álex Char y Jaime Pumarejo, y la Gobernación de Elsa Noguera, sería el ungido para seguir con la hegemonía, pero los temores ante una posible derrota tendrían calentando en el “bullpen” a Álex Char para tener un tercer mandato en la ciudad.

Acosta salió de la alcaldía de Jaime Pumarejo en octubre para no inhabilitarse y así poder aspirar. Desde entonces, como este mismo contó a este diario, “hemos visitados los barrios de Barranquilla” y ha estado haciendo campaña con la premisa de que en su gobierno se emularía el proyecto de parques que dirigió y que tiene a la ciudad como una de las que más espacios tiene de este tipo, superando incluso a Bucaramanga. Sin embargo, distintos sectores señalan que, a pesar de que es una muestra de la gestión tecnocrática de la que han hecho gala los Char estos 16 años, tiene problemas de conexión con la gente: “Carlos Acosta representa la parte gerencial, pero falta un poco de pueblo. Es un hombre de club. En cambio Álex donde llegue tiene gente a favor”.

Varios apuntan a que por el momento la estrategia sería ver si la candidatura de Acosta coge fuerza en las encuestas. “Creemos que si el candidato fuese el exalcalde (Álex Char) habría dificultad, a Acosta no lo vemos fuerte. Pumarejo era menos frágil que lo que hoy es Acosta, pues ya había sido alcalde encargado”, comentó uno de los precandidatos de la izquierda sobre el rival a vencer. Todo indica que, de no despegar la candidatura de Acosta, ahí sí saldría al ruedo Álex Char. Incluso, para expertos como Alejandro Blanco, no cabe duda de que este será el candidato y usa como ejemplo la presentación de Juan Fernando Quintero con el Júnior. A pesar de que el presidente de la institución es Arturo Arteta, en todas las fotografías y en la presentación figuró el exalcalde.

La situación también apuntaría a proteger a Álex Char de los posibles escándalos que se avecinan por el caso de Aida Merlano y los llamados a su hermano, el senador Arturo Char, por parte de la Corte Suprema. De esta forma, si llegase a aspirar por un tercer mandato, su aspiración se conocería muy cerca de la fecha límite para inscribir candidaturas. Frente a esa situación, incluso Acosta reconoció que, “si llega a ir Álex”, renunciaría a su aspiración y pasaría a hacerle campaña. Por el momento, la casa Char guarda silencio sobre esta posibilidad y en algunos barrios del sur de la ciudad ya se comienzan a mover organizaciones pintando murales en los que se reclama “al de la gorrita bacana” y en las redes sociales ya se difunde la etiqueta “#QueVuelvaAlex”.