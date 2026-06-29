Barranquilla se parte en dos: de las caravanas del “tigre” a la tusa cepedista

Barranquilleros reunidos en el Malecón del Río para ver el partido de la selección solo días después de la elección presidencial. Foto: Cortesía

La tarde del 21 de junio convivieron dos sonidos en Barranquilla: la efusión y el silencio. En el norte, desde donde los edificios de mínimo cinco pisos solo salían camionetas, los pitos de las caravanas que se dirigían hacia La Ventana al Mundo para escuchar al nuevo presidente se convirtieron en el unísono de la ciudad. A varios kilómetros de allí, el silencio inundaba a La Playa, uno de los dos corregimientos rurales que rodean la capital de Atlántico. Dos ciudadanías que votaron por proyectos de país distintos, que expresaban el sentir de...