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Barranquilla se parte en dos: de las caravanas del “tigre” a la tusa cepedista

Los esfuerzos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de convertir a Barranquilla en su centro de operaciones en campaña no evitaron que Iván Cepeda se quedara con la votación de la capital del Atlántico. Detrás de esa disputa por los 1,2 millones de votos que se mueven allí, hay una ciudad dividida entre un sur progresista y un norte abelardista que llegarán a un nuevo ring en 2027.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
29 de junio de 2026 - 01:02 a. m.
Barranquilleros reunidos en el Malecón del Río para ver el partido de la selección solo días después de la elección presidencial.
Barranquilleros reunidos en el Malecón del Río para ver el partido de la selección solo días después de la elección presidencial.
Foto: Cortesía

La tarde del 21 de junio convivieron dos sonidos en Barranquilla: la efusión y el silencio. En el norte, desde donde los edificios de mínimo cinco pisos solo salían camionetas, los pitos de las caravanas que se dirigían hacia La Ventana al Mundo para escuchar al nuevo presidente se convirtieron en el unísono de la ciudad. A varios kilómetros de allí, el silencio inundaba a La Playa, uno de los dos corregimientos rurales que rodean la capital de Atlántico. Dos ciudadanías que votaron por proyectos de país distintos, que expresaban el sentir de...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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