Benedetti desata reacciones por decir que tumbar la conmoción favorecería al ELN

Las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la posible decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto de conmoción interior, desataron una serie de reacciones desde distintos sectores políticos, especialmente de la oposición. El decreto fue expedido hace más de dos meses para enfrentar la crisis de orden público en el Catatumbo.

“Si se llega a caer la conmoción interior sería un espaldarazo al ELN”, dijo el funcionario este jueves, lo que fue interpretado por algunos políticos como una amenaza velada al alto tribunal.

Marelen Castillo, representante a la Cámara por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, consideró que el mensaje de Benedetti es “tan peligroso como revelador”. “No es la Corte la que fortalece al ELN. Es este Gobierno, que entregó el territorio, desmanteló la inteligencia y debilitó a las Fuerzas Militares con discursos politiqueros y órdenes de inacción”, aseguró.

Agregó: “La Corte no puede ceder ante un ministro que confunde liderazgo con amenaza. Defender la Constitución no es ceder ante los violentos. Es resistir a quienes están en el poder sin saber gobernar”.

Decir que una decisión de la Corte sería un “espaldarazo al ELN” es tan peligroso como revelador. @AABenedetti no defiende al Estado, lo usa como excusa para encubrir la incapacidad del Gobierno Petro de ejercer autoridad sin acudir al estado de excepción.



No es la Corte la que… pic.twitter.com/8dtnTEdjUW — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) April 11, 2025

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también se pronunció: “Inaceptables declaraciones de Benedetti. Si la Corte Constitucional le dice NO a la conmoción interior de Petro es por inconstitucional y eso no puede significar que sea un espaldarazo a los terroristas del ELN”. A su juicio, el Gobierno solo sabe “amenazar y perseguir a los que no hacen lo que ellos pretenden”.

Inaceptables declaraciones de Benedetti. Si la Corte Constitucional le dice NO a la Conmoción Interior de Petro es por inconstitucional y eso no puede significar que sea un espaldarazo (apoyo) a los terroristas del ELN.



Aquí Petro y su gente solo saben amenazar y perseguir a… pic.twitter.com/Y8NeP9xgOT — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 11, 2025

Desde otra orilla, el excandidato presidencial Enrique Gómez afirmó que mientras el presidente Petro “vende soluciones para el resto del mundo, menos para Colombia”, el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar acciones reales en el Catatumbo, y que, en consecuencia, “el ELN y las Farc siguen haciendo lo que quieren”.

Al tiempo que el supuesto presidente cósmico vende soluciones para el resto del mundo, menos para Colombia, la Procuraduría suspende dos artículos del decreto de conmoción interior para el Catatumbo, porque no corresponden con la realidad de la región. Pasan los meses y la… pic.twitter.com/nqSSs97I6Q — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 10, 2025

En su editorial de este viernes, El Espectador también criticó las declaraciones del ministro: “Lo que hizo el ministro del Interior es una burda manipulación del debate público”. El diario subrayó que decisiones como las de la Corte deben estar basadas en la Constitución y que insinuar que un fallo contrario al Gobierno favorece a una guerrilla es un intento inaceptable de presión política.

