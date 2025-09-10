No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“La traición fue bastante alta”: los dardos de Benedetti a la coalición de Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la administración del presidente Gustavo Petro fue traicionada por facciones del Pacto Histórico, Comunes y los partidos Liberal y de La U. Advirtió que eso explica el fracaso en el Congreso con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Dijo que en 2026 el petrismo sí puede ganar las elecciones, que habrá más ajustes en el Gobierno y que están listos para las “apuestas” que se hagan con el presupuesto.

Daniel Valero
10 de septiembre de 2025 - 11:02 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, habló sobre la "traición" que dijo sectores de la coalición cometieron contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Foto: Jose Vargas Esguerra

¿La salida de Julián Molina del Ministerio TIC marca el comienzo de otro revolcón al gabinete?

Eso es ámbito y fuero del presidente de la República. Por lo tanto, habrá que esperar qué decisiones toma o no toma él.

¿Habrá un reacomodo de la relación con los llamados partidos tradicionales?

Totalmente. Lo que se vaya a hacer o lo que suceda va a ser un reacomodo y no solamente con los partidos políticos, sino también con el Congreso de la República. Eso muy seguramente se va a dar y, de hecho, se está empezando a dar.

