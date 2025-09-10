“La traición fue bastante alta”: los dardos de Benedetti a la coalición de Petro

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló sobre la "traición" que dijo sectores de la coalición cometieron contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Jose Vargas Esguerra

¿La salida de Julián Molina del Ministerio TIC marca el comienzo de otro revolcón al gabinete?

Eso es ámbito y fuero del presidente de la República. Por lo tanto, habrá que esperar qué decisiones toma o no toma él.

¿Habrá un reacomodo de la relación con los llamados partidos tradicionales?

Totalmente. Lo que se vaya a hacer o lo que suceda va a ser un reacomodo y no solamente con los partidos políticos, sino también con el Congreso de la República. Eso muy seguramente se va a dar y, de hecho, se está empezando a dar.

