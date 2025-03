“Va a estar en la mesa”: Benedetti sobre mensaje de urgencia para reformas en Senado

Armando Benedetti, ministro del Interior, durante su regreso al Congreso de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Dos reformas del gobierno de Gustavo Petro se enfrentan a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Oposición y Ejecutivo ya están midiendo fuerzas para concretar los apoyos para un guiño o un posible archivo de los proyectos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al futuro de ambos proyectos este viernes. Específicamente, habló de la posibilidad de que se le pusiera el acelerador a ambas discusiones con un mensaje de urgencia. Este sería necesario, sobre todo, para la laboral, que tiene poco más de tres meses para lograr recibir el visto bueno del Congreso en los dos debates que le quedan.

“Eso va a estar en la mesa. Vamos a ver cómo se comporta, digo yo, con base en la Ley Quinta, el Senado de la República”, aseguró cuando se le preguntó sobre la de la salud. En el caso de la laboral, apuntó que está “muerta” porque “todo lo engavetan”.

El jefe de la cartera del Interior también se refirió a la votación de la Cámara de Representantes con la reforma a la salud, que fue aprobada en su segundo debate este jueves tras dos semanas de no entrar en el orden del día. Aseveró que lo que hubo fue una “reorganización de las fuerzas que acompañan al presidente en sus promesas”.

“Hay algunos, no voy a usar la palabra tontos ni bobos, que dicen que se compró el Congreso, o estaba comprado para que hubiera sido rápido. (...) Usted el Congreso no lo puede comprar en dos días, ninguna de las dos premisas las explica lo que sucedió. Lo que sucedió fue, y lo he explicado muy bien, había una coalición que estaba desorganizada y lo único que se hizo fue reorganizarla”, agregó.

Lo cierto es que las dos reformas enfrentan un panorama complejo en su tercer debate. Hace un año, la primera reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima de Senado y solo dos votos podrían ser definitivos para mantenerla a flote. Por el momento, tanto los partidos de oposición como el Partido Conservador ya han anunciado su voto negativo.

