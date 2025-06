Benedetti vuelve a decir que la consulta popular podría no ser necesaria

Ministro del interior durante la sesión de la Consulta popular hundida en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este jueves que el borrador del decreto para convocar la consulta popular ya está listo para ser enviado a la Corte Constitucional, y que “solo faltan unos ajustes de redacción”.

Según explicó, el documento está sustentado en seis “vicios” que, según la Casa de Nariño, se presentaron durante la votación del pasado 14 de mayo en la plenaria del Senado, cuando se hundió la iniciativa de mecanismo de participación ciudadana.

Sin embargo, el ministro volvió a referirse a la posibilidad de que no se convoque una consulta popular, siempre y cuando los textos de la reforma laboral aprobados por Cámara y Senado sean similares.

“Hagamos este futuro hipotético, que no me gusta hacer esos futuros hipotéticos: si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta,”, afirmó Benedetti.

Y agregó: “Si a lo que salió aprobado en la Comisión Cuarta le quitan lo de contratar por horas, y se le hacen unos pequeños ajustes a esa ponencia, en ese futuro hipotético, uno podría pensar que no se necesita la consulta”.

Benedetti anotó que el decreto tiene que presentarse antes del 12 de junio y, en ese sentido, “habría que buscar unos acuerdos”. “Yo estoy tratando de hablar con diferentes partidos de la oposición, espero que estén abiertos”.

El jefe de la cartera indicó que, de llegar a realizarse, la consulta podría ser convocada entre finales de julio y principios de agosto.

