“¿Quién es Laura?”: Benedetti, con una mano en su boca, le respondió así a Sarabia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller Laura Sarabia rompieron sus relaciones desde hace varios meses en los inicios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se limitó a responder de forma simbólica y con una corta frase a los señalamientos que de nuevo ratificó este miércoles en su contra la canciller Laura Sarabia.

“¿Quién es Laura?”, dijo Benedetti y luego se llevó su mano derecha a la boca, donde la sostuvo mientras reporteros de diferentes medios buscaban su opinión sobre lo dicho por Sarabia.

Hace tan solo dos semanas ya había dicho, en medio de la pelea que tienen los dos funcionarios del presidente Gustavo Petro, que lo que hiciera la ahora canciller le tenía sin cuidado porque, según afirmó el ministro del Interior, “dejó ser mi secretaria”.

Horas antes, desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá, Sarabia aseguró que sus diferencias con Benedetti tienen que resolverse en los escenarios correspondientes, pero dejó claro que la pelea seguirá subiendo de tono porque hay unos capítulos judiciales que se tienen que dirimir.

“La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia. Y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo. Y específicamente hoy la asistencia a la diligencia en la Fiscalía va en coherencia a denuncias del 2023, va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia, y no dejaré de hacerlo”, precisó Sarabia.

La diligencia a la que hace referencia la canciller es a la que se realizó este 30 de abril en la Fiscalía, de la cual dijo hace dos semanas que tenía nuevos audios para mostrar sobre cómo, desde su óptica, el ministro del Interior la viene atacando presuntamente sin sustento y que, por lo mismo, el escenario penal debe llegar a un resultado de fondo.

“Estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar la protección de mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones o a presentarme ante las autoridades competentes. Y, la verdad, siempre le he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia, y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, añadió la funcionaria.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro les ha jalado las orejas a los dos por separado, por el golpe que estas disputas internas le significan a su administración y más en momentos en que busca que el país se vuelque a una campaña electoral por la consulta popular.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió de esta forma a las declaraciones de la canciller Laura Sarabia sobre la pelea que tienen ambos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: pic.twitter.com/JU9RV30Dci — El Espectador (@elespectador) April 30, 2025

