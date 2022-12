Bienestarina y ollas comunitarias: las propuestas de Petro que generan choques

El presidente sostuvo que el ICBF comete un grave error al comprar bienestarina. Foto: Presidencia

El Presidente Gustavo Petro ha generado polémica por algunas de sus declaraciones sobre la alimentación de los niños en Colombia. Según dijo el mandatario, “cuando el ICBF compra bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina son productos importados al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban”. Adicionalmente, Petro sostiene que “se tiene que lograr que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla. La bienestarina debe costarnos un ojo de la cara”.

Por otra parte, Gustavo Petro también habló sobre la creación de ollas comunitarias en todo el territorio nacional, con las que pudieran, de alguna manera, frenar el hambre en Colombia. En cuanto a esto, el primer mandatario sostiene que “el Estado debe aprender a comprar cosechas, y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Es más, estamos ayudando a que el campesino pueda tener mejores ingresos”.

Aún así, hay quienes no comparten la visión del presidente sobre la compra de bienestarina, ni sobre la finalidad de las ollas comunitarias. Por ejemplo, Federico Fico Gutiérrez, quien fue su rival en la campaña presidencial de 2022. Para el exgobernador de Antioquia, Petro estaría mintiendo y contradiciéndose, señalando que también estaría, según él, improvisando “irresponsablemente con la vida de nuestras niñas y niños”.

El presidente Petro había respondido previamente a los comentarios de su antiguo rival y le dijo que su idea es que la bienestarina no se importe, sino que produzca con alimentos colombianos. Además, según Petro, esto aumentaría la riqueza nacional y lograría la seguridad alimentaria. “El camino más eficaz para acabar la desnutrición”, dijo el primer mandatario. Aún así, Gutiérrez dijo que lo dicho por el mandatario no es del todo cierto y que la bienestarina se produce en Colombia y que solo se importan algunos productos.

Por otra parte, también habló sobre la idea de las ollas comunitarias. En este tema, aunque reconoció que le gusta la idea, a su parecer “una olla comunitaria (que me gustan) no va a tener el remplazo del hierro, zinc, fosforo, vitamina A, D, b12c ácido fólico, que trae la Bienestarina. Por eso es un complemento Nutricional para nuestras niñas y niños. No es un sustituto”. Para finalizar, el exgobernador de Antioquia invitó al presidente Petro para que se sentara a dialogar con opositores para que escuchara otros puntos de vista.

A pesar de los comentarios de su excontrincante, Petro también fue respaldado en sus ideas. La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, se refirió a las críticas que hacen los opositores del mandatario y sostuvo que “los principales responsables de la desnutrición en el país salen indignados a debatir el anuncio del Presidente Petro sobre prohibir la distribución de la Bienestarina”.

Para la congresista, a través de los años la producción y entrega del alimento se ha vuelto un negocio que ha sido aprovechado por distintos sectores, a lo que, según dijo, realmente no les interesa la alimentación de los niños y niñas, sino que ven en este momento una oportunidad de figurar.

En su cuenta de Twitter, la legisladora manifestó que “la propuesta del presidente Gustavo Petro no es prohibirla, por el contrario, busca que se produzca con productos nacionales, esto impulsaría el campo, generaría soberanía alimentaria y no se importarían algunos de los productos con la que hoy se produce”.

Otro de los cuestionamientos y rechazos a lo dicho por el primer mandatario de colombianos vino de Jorge Enrique Robledo. Según el exsenador, pedirle al ICBF que no compre bienestarina es un “craso error”. Para el político, hay dos argumentos que sustentan su postura: “Habría más hambre por no poderse reemplazar inmediatamente esas importaciones” y “su gobierno no ha tomado ninguna medida seria para sustituir ya importaciones”.

A pesar de la postura de Robledo, fue otro exsenador quien le dio un espaldarazo. El excongresista indígena Feliciano Valencia sostuvo que “quitar la bienestarina de la alimentación escolar no significa lesionar la alimentación de las niñas y niños”. De acuerdo con el exsenador, esto lo que haría sería que al producir todo en Colombia se busca “mejorar la alimentación de la niñez con comida producida en su propia región. Mejorar la economía local y nacional”.

