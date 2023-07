“Bienvenido Sjoerd al equipo”: Gobierno defiende la contratación del esposo de MinMinas

Director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Felipe Tascón Recio, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se refirió a la contratación de Sjoerd Van Grootheest como encargado de la estrategia de comunicación de la dirección y la cual ha generado fuertes críticas desde este martes. El neerlandés, que fue contratado por el Fondo Colombia en Paz por un monto de máximo 128 millones de pesos, que recibirá en pagos de $10.730.861 mensuales, es también el esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez.

“Para nosotros, Sjoerd Van Grootheest no es el esposo de nuestra MinMinas, para nosotros Sjoerd es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales. Bienvenido Sjoerd al equipo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, trinó Tascón. “No tengo ninguna subordinación al Ministerio de Minas, no existe conflicto de intereses. El 99% de los apoyos de la Dirección de Sustitución tienen ciudadanía colombiana. No existe ningún impedimento en contratar amigos de Colombia”, continuó.

Para nosotros, Sjoerd Van Grootheest no es el esposo de nuestra MinMinas, para nosotros Sjoerd es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales. Bienvenido Sjoerd al equipo de la DSCI. — Felipe Tascón Recio (@felipetascon57) July 12, 2023

Le recomendamos: MinMinas responde por millonario contrato de su esposo: “no hay ninguna irregularidad”

La ministra también había hecho salvadades con respecto al contrato: “No hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. “Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones”.

Desde 2018, Van Grootheest ha producido cintas sobre el fin del conflicto armado en Colombia. Entre ellas, “Voces guerrilleras”, “Bajo fuego”, que dirigió junto con la ahora ministra Irene Vélez.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.