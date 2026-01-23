Bogotá y Washington ajustan agenda para cita Petro-Trump: se dio otra llamada telefónica

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio y secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Archivo Particular

La canciller Rosa Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablaron en la mañana de este viernes 23 de enero con el objetivo de ultimar los detalles de la cita del próximo 3 de febrero, en la que se verán frente a frentes los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump.

Según la Cancillería, en la llamada “se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa” y se confirmó que al jefe de Estado colombiano se le proveerán “todas las garantías propias de una visita de un presidente”.

En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump… pic.twitter.com/XzgZcTZlyd — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 23, 2026

Tanto desde Estados Unidos, como desde Colombia, se dejó en firme la cita, y se discutieron los temas a tratar durante este encuentro. Entre ellos se incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, asuntos de seguridad regional y “oportunidades conjuntas en materia económica”. Además se espera que dialoguen sobre la situación en Venezuela, pues Colombia ha tendido varias veces un ofrecimiento para servir como puente en la transición del poder en ese país.

Statement on the working call between @CancilleriaCol Minister Rosa Yolanda Villavicencio Mapy and U.S. Secretary of State @SecRubio, ahead of the meeting between Presidents @petrogustavo and @POTUS pic.twitter.com/bX9JGG493y — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) January 23, 2026

El presidente Gustavo Petro se refirió al tema en sus redes sociales afirmando que las conversaciones van por buen camino. Desde que se comunicó por primera vez con el mandatario de Estados Unidos, el tono de ambos se ha mesurado, lo que es clave para la reunión ya agendada.

Las conversaciones marchan bien. https://t.co/WEBX6AwNSq — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 23, 2026

Inicia la cuenta regresiva: faltan 11 días para la primera reunión de los mandatarios, que con el objetivo de bajar las tensiones binacionales, intentan acercarse.

