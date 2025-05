“Dijo que sentía que era un candidato más fácil de derrotar”: Bolívar sobre Petro

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, se refirió a su renuncia y las candidaturas para 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo está después del regaño del presidente Petro?

Yo no soy una persona que tome decisiones en caliente o que no comprendan las situaciones y creo que el presidente pensó que para ese momento yo ya había renunciado y por eso su reacción.

Hoy, aclarado que voy en Prosperidad Social hasta el 16 de mayo, pues espero tener una charla con el presidente Petro para que esté tranquilo. Le tengo respeto como jefe y está mi lealtad como amigo.

Espero que él también a mí, pero no sé cómo esté el asunto de su parte.

¿Pero usted habló con él sobre su renuncia?

Sí, le dije personalmente.

¿Y qué le respondió el presidente?

Me dijo que lo pensara porque sentía que de pronto las encuestas me estaban inflando y que era un candidato más fácil de derrotar.

¿Cree que es así?

Pues yo le dije al presidente que yo no conocía a la gente de las encuestas, que no sé cómo podrían hacer eso, pero que si sí me están inflando, pues muy sencillo, porque en la consulta que haremos en octubre yo perdería y ganaría otra persona. Si es así, quienes perdamos tenemos que apoyar al ganador. La idea es llegar unidos y ganar la Presidencia.

¿Le dolió el comentario de Petro en el evento del viernes?

Nosotros somos seres humanos y tenemos vulnerabilidades. Me dolió, pero lo entendí cuando supe que es que él no sabía que yo seguía hasta el 16 de mayo. O sea, podemos estar hablando de que hubo un malentendido en la fecha de la renuncia y demás.

¿A qué se refería con que “el amor es desinteresado” y que deben “darse un tiempo”?

Sobre las dos frases que he escrito, pues, me dicen que si yo ya no quiero el proyecto. Tiene que ser desinteresado, en el sentido de que yo decidí querer un proyecto, querer a su líder, amarlo. Y eso no va a cambiar por un regaño, No es nada que no se pueda superar con una charla.

La otra idea, “démonos un tiempo”, que salió ayer anoche, la escribí porque la gente me está diciendo que si yo renuncio el viernes, si salgo el viernes, que si podemos empezar a hablar. No, no, no. Démonos un tiempo en referencia a que hay que pensarlo, hay que hablar con todas las fuerzas vivas del Pacto Histórico, hay que hablar con la familia, con el mismo presidente, porque yo no sería un obstáculo para que el Pacto llegara dividido a 2026.

Siempre se ha pensado, y se va a hacer, que lleguemos unidos a través de una consulta, quien gane esa consulta. O las consultas, porque se habla de dos, una en octubre, de solo gente del centro, de las personas que están invitando desde el frente amplio. Ahí encontrarán personas como me imagino Camilo Romero, como [Carlos] Caicedo, alguien del Partido Liberal, también de la U. Se está invitando que sea un frente amplio para poder tener una posibilidad real de triunfo.

También es cierto que en la sola izquierda, incluso sumada con el centro, no tenemos un techo que alcance para ganar a la Presidencia, hay que vincular sectores de la política tradicional. En eso radica tal vez el temor de quienes creen que yo pudiera ganar esa consulta, que yo de repente, al final, en una instancia como la segunda vuelta, no sea capaz de hacer esas esos acuerdos con esa política tradicional.

Usted marchó en Cali y no en Bogotá, ¿es una muestra del distanciamiento que tiene con el presidente?

Yo le había escrito al presidente que los funcionarios deberíamos dividirnos por todo el territorio y jalonar las marchas de las otras ciudades, porque hay ministros que pertenecen o nacieron en alguna ciudad o tienen más afecto en tal o cual ciudad. Le propuse que marcháramos en diferentes ciudades y que yo marchaba en Cali. Esa es una propuesta que le hice muchos días antes de la marcha, pero no alcancé a obtener respuesta exacta.

Habla de unidad, pero hay varias peleas al interior del gabinete. Por ejemplo, la del ministro del Interior, Armando Benedetti, con la canciller Laura Sarabia…

Obviamente afecta la reputación misma del Gobierno, no lo hemos negado. Sin embargo, creo que para las elecciones no afecta porque ninguno de los dos es candidato. Hay varias fuerzas y eso es sano, y nos comprometemos a llegar unidos y con una sola persona para la primera vuelta.

