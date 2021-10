Bolívar no paga los gastos de esquema de seguridad fuera de Bogotá: UNP

En la noche de este martes se supo que el senador Gustavo Bolívar salía del país debido a amenazas en su contra, “pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá”. El que es considerado uno de los cercanos de Gustavo Petro anunció que estará fuera del país mientras esta situación se resuelve y el Congreso y la UNP deciden quién va a estar a cargo de su seguridad.

Vea la Sección Política de El Espectador para más noticias del Pacto Histórico

No obstante, Alfonso Campo, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le respondió al senador en un diálogo con W Radio y dio una versión un tanto distinta a la expresada por el miembro del Pacto Histórico. Este mencionó que la UNP no tenía noticia de las amenazas reveladas por Bolívar, por lo que no se habían realizado los ajustes necesarios.

Además, señaló que, desde el 6 de abril de 2018, antes de que asumiera como senador, Gustavo Bolívar tenía un esquema robusto, compuesto por profesionales, que podía “ser usado en todo el país”. “Es un especial protegido”, dijo Campo sobre la situación de seguridad del congresista que se eligió por la lista de los Decentes.

De acuerdo con el director de la UNP, el asunto no es que no se quiso prestar seguridad a Bolívar en Barranquilla, tal como el senador denunció en el video en el que anunció su salida del país, sino que este no ha querido asumir los costos de desplazamiento y los viáticos de los miembros de su cuerpo de seguridad.

Puede ver: Senador Gustavo Bolívar denuncia amenazas y abandona el país

“Este cuerpo colegiado (el Senado) decidió asumir el costo de sus hombres de protección al movilizarlo por todo el país, es un tema de austeridad. Bolívar no ha asumido el costo, como lo ha establecido el convenio entre el Senado y la UNP”, expresó Alfonso Campo, que negó los señalamientos de que no se le ha querido prestar los servicios de protección.

Sobre este punto, el director de la UNP ahondó al decir que desde hace cinco años el Congreso inició una política de austeridad que implica que los gastos de combustible, tiquetes y gastos de viaje de los esquemas de protección deben ser asumidos por el protegido. “Ese es el acuerdo que se ha hecho y la invitación es que haga lo mismo que los demás senadores”, dijo Campo a Bolívar.

El director de la Unidad Nacional de Protección se dirigió directamente al senador de oposición para pedirle que “no desinforme que no tiene seguridad”. Luego añadió que el esquema de este es bastante robusto, por lo que la pregunta real sería porque Bolívar no asume los gastos de traslado, como lo harían otros senadores.

También le puede interesar: Procuraduría pide rechazar demanda contra Bolívar por financiar a la Primera Línea

“El senador tiene que hacer la respectiva cotización, organizar el combustible, los viáticos, así está establecido en el convenio interadministrativo”, dijo el funcionario, que también comentó que están dispuestos a trabajar de la mano de la Policía para reforzar la seguridad de Bolívar, pero hizo la salvedad de que debe ser el senador el que asuma los gastos de su esquema.

Por otro lado, Bolívar aseguró en su denuncia que los problemas en los desplazamientos de los esquemas solo ocurrían con la oposición, pues a muchos congresistas del partido de gobierno, el Centro Democrático, sí les otorgan seguridad por fuera de la ciudad. Sin una solución en el futuro cercano, el senador Gustavo bolívar anunció que estará fuera del país y sesionando por medios remotos hasta que se le garantice su seguridad.