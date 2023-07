“Aquí no venimos a echar carreta”: Francia Márquez sobre promesas en Buenaventura

Francia Márquez, vicepresidenta de la Colombia, en la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, el 21 de julio de 2023. Foto: Vicepresidencia

Francia Márquez se desplazó a Buenaventura a hacer seguimiento a verificar los avances de los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y la comunidad del puerto vallecaucano. La vicepresidenta, que lideró la X Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, aseguró que cada ministro que llega al territorio tiene capacidad de tomar decisiones. En esta jornada, estuvo acompañada del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, varios viceministros y otros altos funcionarios del Estado y del gobierno local.

Le recomendamos: Ordenan 15 días de arresto y multa al alcalde de Ibagué y otros dos funcionarios

“No pueden venir a decir que no estamos haciendo nada. Aquí no venimos a echar carreta, venimos a cumplir. Ustedes llevan seis años esperando que les cumplan y nosotros llevamos seis meses cumpliéndoles. Desconocer lo que estamos haciendo no es justo y este Gobierno no es enemigo de ustedes”, defendió Márquez la gestión del gobierno ante los voceros del Comité del Paro.

Continuamos con la X Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Paro Cívico de #Buenaventura para vivir en paz y con dignidad.



Cómo #GobiernoDelCambio seguimos cumpliéndole al pueblo bonaerense, les compartimos anuncios importantes:🧵👇🏽 pic.twitter.com/ipnvcNxhfj — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) July 22, 2023

Se trataron temas que veían de antes, como la consolidación de una ruta de protección para los líderes del Paro Cívico de Buenaventura de 2017, quienes aún hoy padecen de estigmatización. Y se anunciaron nuevas acciones, entre ellas, el financiamiento de un proyecto de Acuicultura y Pesca en Buenaventura, con un presupuesto 389 millones de pesos por parte de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR).

Le sugerimos: “No me considero petrista”: Andrés Calle, nuevo presidente de la Cámara

Se anunció también la destinación, por parte del Ministerio de Deporte, de 300 millones de pesos para financiar la carrera “Buenaventura Corre” y 30 mil millones de pesos para la adecuación y culminación del Polideportivo El Cristal. También se dieron a conocer presupuestos para el estudio de los casos de violencias basadas en género (150 millones de pesos), la formulación del Plan Maestro de Turismo de Buenaventura (438 millones de pesos), entre otros.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.