El senador de la Alianza Verde lidera un referendo campesino, que respalda su partido y del que ya tienen listos los formularios para recolectar las firmas para darle vida.

Jorge Londoño, senador de la Alianza Verde, impulsa un referendo campesino que espera los colombianos apoyen. Él, en compañía de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y con el respaldo de su partido, presentó el referendo con el que espera que los ciudadanos modifiquen los artículos 226, 64, 65, 66, 67, 216 y 346 de la Constitución, con el fin de proteger y defender los derechos de los y las campesinas.

En diálogo con El Espectador, dijo que entre los cambios que propone, está que ellos sean sujetos de especial protección por el Estado, que sea voluntario su servicio militar, que se proteja la producción nacional, que el Estado garantice precios justos de los insumos agropecuarios utilizados para su trabajo, y reitera que sean adjudicatarios preferenciales y permanentes de baldíos con vocación agropecuaria, de manera individual o colectiva.

Usted ha dicho que esta es la única forma de demandar mejoras en las condiciones de vida y de producción del campesinado. ¿Por qué por medio de un referendo?

Porque nosotros estamos proponiendo una reforma constitucional, que pensamos debe ser concertada con la ciudadanía. Esto es, también, una muestra de que nuestra democracia participativa es un poco imperfecta porque es muy complicado sacarlo adelante. Pero los campesinos merecen un mejor trato y más apoyo del Estado.

Nosotros hemos hecho debates de control político sobre los insumos para la producción agrícola, le hemos pedido directamente a los ministerios de Agricultura y de Ambiente su apoyo en el tema, hemos hecho debates sobre la titulación de tierras, pero vemos que apalancar esos temas no ha sido posible en el Congreso. No les interesa solucionar los problemas sustanciales del agro.

¿De ahí sale la idea de convocar a un referendo campesino?

La iniciativa nace porque hemos visto la inercia histórica del Ejecutivo y el Legislativo para solucionar los problemas sustanciales de los campesinos y las campesinas. Quiere decir que hemos visto que no les interesa reivindicar las condiciones de esa población. No es algo de ahorita, viene desde la colonia. Entonces entre agosto y septiembre empezamos a trabajarle a la idea. Hicimos grupos de trabajo, encuentros con expertos y ya nos indicaron que están listos los formularios para la recolección de firmas.

Hablemos de la sustancia del referendo. En él se proponen una serie de modificaciones para rodear el trabajo de los campesinos y de su producción agrícola. ¿Cuál es el argumento más fuerte para pedirle a los colombianos que lo acompañen?

Este es uno de los sectores históricamente más desconocidos en Colombia ha sido el campesino. A la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no fue ningún campesino. Hasta el censo anterior es que se reconoció la categoría de campesino. Si se revisa la Constitución, la palabra “campesino” aparece solo una vez. Esa falta de reconocimiento es fatal, crítica, para un sector que demostró en esta pandemia que estaba organizado, que estuvo dispuesto a ayudar al otro, y que nos alimentó.

El campesino en este momento no es sujeto de especial protección para el Estado. No lo son como lo son las negritudes, los indígenas y las mujeres cabeza de hogar. Por eso es tan importante que se lleve a cabo este mecanismo.

Pero eso es confiar mucho en los ciudadanos...

Sí. Y es tanta nuestra intención que es a los únicos a los que podemos recurrir en este momento. Aquí surge una discusión sobre la democracia participativa y la representativa. Y es también una apuesta que desde el partido hemos hecho. La Consulta Popular Anticorrupción fue eso, una apuesta por lo participativo. Ahora con este referendo lo reiteramos. Pienso que si logramos despertar en los ciudadanos la conciencia de lo que está en juego, lo podemos lograr. Al menos conseguir que la gente empiece a pensar en estos cambios es ya una ganancia.

Pero estamos en un momento donde los referendos están en auge. Todas las orillas políticas, desde ustedes en la Alianza Verde, hasta el expresidente Álvaro Uribe con la idea de acabar la justicia transicional por ese camino, o el que están impulsando actualmente para revocar el mandato del presidente Iván Duque. ¿No cree que se está abusando de esta figura y eso es peligroso?

La ventaja de este es que es un referendo social, que tiene que ver con el bienestar de cada uno de los ciudadanos, y que habla de saldar una deuda histórica con los y las campesinas. Los otros referendos son legítimos, pero no tienen que ver con la cotidianidad de todos los colombianos. La seguridad alimentaria, sí. Es un referendo más humano. Es que no es justo que los campesinos boyacenses tengan que vender su papa en el camino mientras el Gobierno Nacional importa papa de Bélgica. Y no es posible creer que estamos importando alrededor de 14 millones de toneladas de alimentos en un país como el nuestro. Es vergonzoso porque en un país como Colombia nosotros deberíamos autoabastecernos.

Usted propone que se le entregue un ingreso básico a los campesinos y que se proteja la producción nacional. ¿Por qué?

Es un punto fundamental en el referendo porque es un incentivo para que los jóvenes se queden en el campo y no tengan como única oportunidad migrar a las ciudades. En cuanto a la producción nacional es algo que nos obliga a revisar los tratados de libre comercio que, como expuse, han sido tan nefastos para el campo colombiano.

¿Por qué metió en ese referendo una modificación al artículo 216, que habla del servicio militar, y que usted pide que este sea voluntario para este sector poblacional?

Es que eso también está desocupando el campo. Cuando se llevan a los campesinos a prestar servicio militar, ellos no vuelven. Entre otras cosas porque en el Ejército no le dan una educación o una instrucción para que regresen a sus parcelas, a pesar de ser la población que más engrosa sus filas. Han perdido como nadie en el conflicto armado y han sido, también, desde su servicio militar, carne de cañón. Deben, en cambio, ser protegidos constitucionalmente.

¿Discutieron las modificaciones constitucionales del referendo con los y las campesinas?

Sí. Entablamos diálogo con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que tiene una tradición campesina de más de 50 años. Juntos decidimos que deben ser los y las ciudadanas las que abanderen este problema del agro, que no solo tiene que ver con el campo, sino también con la ciudad porque la seguridad, la soberanía y la economía alimentaria dependen de la producción de los campesinos.

¿Quiénes lo respaldan en el Congreso?

En principio la propuesta fue mía, después la Anuc se unió. Con ellos y con Luis Alejandro Jiménez, su presidente, siempre hemos trabajado proyectos que hemos intentado tramitar en el Congreso. Pero hace unos 20 días la dirección nacional de la Alianza Verde aprobó que el referendo fuera una bandera suya. El partido en pleno por unanimidad así lo quizo.

¿Hay acercamientos con otros partidos y gremios para que apoyen el referendo campesino?

No tanto con partidos políticos. Hemos hablado, eso sí, con Fedepanela, la Federación de Acciones Comunales, y con algunos empresarios que están esperando que empiece el proceso de recolección de firmas, que es la primera etapa para sacar el referendo adelante. Entendemos que es un proceso muy difícil, pero es la única manera de reivindicar al campesino. De resto, por otros medios, sería imposible.

¿Cuál es su interés con todo esto?

Siempre he estado convencido de que este país puede lograr su desarrollo económico a través del campo, del agro. Pero no solo desde los grandes empresarios del agro, sino de los campesinos y campesinas que constituyen una verdadera economía. En un censo del 2014, el Ministerio de Agricultura decía que había alrededor de 1′400.000 familias de pequeños propietarios del campo. Creo que pocos sectores ofrecen tanta mano de obra y dinamizan tanto la economía como el sector campesino. Por eso preferí incluso estar en la Comisión Quinta en el Senado, que se ocupa del medio ambiente y del sector agropecuario, entre otros.

Además soy hijo de campesinos, cuando fui gobernador de Boyacá este fue uno de mis temas principales y actualmente vivo en el campo actualmente, soy boyacense y sé lo que sufre la gente para llevar los productos a las ciudades.