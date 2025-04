Precandidatos uribistas confirman choques con Miguel Uribe y lo excluyen de una reunión

Los precandidatos del Centro Democrático Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín se reunieron y no invitaron a Miguel Uribe por choques internos. Foto: Andrés Guerra

Las diferencias en el Centro Democrático con el senador Miguel Uribe continúan de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y están tan tensas que no fue invitado a una reunión que realizaron los también precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. “Toda acción trae una reacción”, indicó no de ellos para argumentar por qué Uribe no fue convocado.

Los cuatro senadores y precandidatos vienen sintiendo fuertes malestares por algunas acciones de Miguel Uribe, pues, al parecer, el congresista estaría sosteniendo diversas reuniones con empresarios y gastando significativos recursos en su campaña sin siquiera contar con el aval del partido uribista, que está adelantando de foros con las precandidaturas y no ha definido el mecanismo de elección del candidato o candidata oficial.

“Me preguntan sobre esta foto… Si existió esta reunión entre Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra. Sí existió. Absolutamente nada que esconder. Toda acción trae una reacción. Conclusión: vamos a defender el Centro Democrático. Unidad=victoria", señaló el senador Guerra en su cuenta de X.

Me preguntan sobre esta foto… Si existió esta reunión entre @PaolaHolguin , @MariaFdaCabal , @PalomaSenadora y @andresguerrah … ? SI EXISTIÓ…. Absolutamente nada que esconder. TODA ACCIÓN TRAE UNA REACCIÓN . CONCLUSIÓN: Vamos a defender el @CeDemocratico. UNIDAD=VICTORIA pic.twitter.com/BAnpLp3Q89 — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) April 12, 2025

Esta misma semana, la senadora Cabal también sacó a la luz sus diferencias y le pidió respeto a Uribe por el Centro Democrático y dar ejemplo de austeridad ante sus gastos en multitudinarios eventos de campaña en Bogotá y Medellín.

“Uno tiene que ser respetuoso con el partido, que dé ejemplo de austeridad, no podemos hacer lo que reprochamos en otras campañas. La plata se tiene que respetar”, sostuvo Cabal.

El senador Uribe ha defendido en varias oportunidades el uso que le da a sus recursos para impulsar su nombre, señalando que no hay irregularidades de por medio. Sin embargo, desde la colectividad que lo avaló en 2022 para llegar al Senado hay quienes ven esto como una competencia desigual.

Pese a esto, su solo nombre produce fricciones en el partido dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, quien recientemente pidió dejar de lado las divisiones y trabajar por la unidad de la colectividad que busca recuperar el poder en 2026.

No es tema fácil y los mismos precandidatos pensarían que Miguel Uribe no tendría la carrera política ni representaría los valores del Centro Democrático para ahora querer ser su candidato. Son varios los legisladores que lo siguen relacionando con el Partido Liberal, colectividad en la que militó, y viéndolo como cercano a Enrique Peñalosa por el cargo de secretario de Gobierno que ocupó durante su alcaldía.

El partido sigue sin definir el mecanismo de elección de candidato y por lo pronto avanza en los foros nacionales de precandidaturas. Ante las dudas que han ido surgiendo, el expresidente Uribe ha salido a dejar claro que la carta uribista se decidirá en el momento oportuno y con todas las garantías.

